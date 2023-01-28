Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bizim için hem oyun hem 3 puan sevindirici. Gol yemedik ama yiyecek pozisyonlar verdik. Çok işimiz var dedi.

Spor Toto Süper Ligin 21inci haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rakibimiz kendi özgüveniyle oynayan bir oyun formatıyla oynayan, topa sahip olan, önde baskı yapabilen bir takım. Maça baktığımızda düşündüğümüz oyun tarzının hepsini denemeye çalıştık. Yağmurlu havada bizim baskı anlayışımızda işimizi kolaylaştırdı. Takımımız oyun içindeydi genelde. Oyunun hakimiydik ama pozisyonlar verdik. İzleyenler için güzel maç oldu. Genelde yüzde 50 topa sahip olan Alanyaspor’a üstünlük sağlamak güzeldi. Oyuncuların iyi niyetlerini ortaya koyması ve taraftar kitlesinin sahaya sinerji vermesi ve oyuncuların cevap vermesi önemliydi. Bizim için hem oyun hem 3 puan sevindirici. Gol yemedik ama yiyecek pozisyonlar verdik. Çok işimiz var. 3 puan sevindirici ama bitti. Karagümrük maçımız var. Onlar da dinlendi. Sonra Sivas deplasmanı var. Bu 2 maç önemli, Karagümrük’ün de benzer oyun anlayışı var diye konuştu.

DURUMUMUZ HALA SIKINTILI

Güneş, Bizim şu andaki durumumuz hala sıkıntılı diyerek şunları söyledi:

Öyle bir durumdayız ki hem kadro oluşturacağız hem yarışacağız ve geriden geliyoruz. Beşiktaş büyük bir camia ve bu camiayı coşturan taraftar. İşin sahibi de onlar. Biz gelip gidiyoruz, taraftar kaybolmuyor. Samimi olarak hem eleştiren hem takıma sahip çıkan onlar. Futbol oynayıp sonuçlar da gelince destek artıyor. Bunu daha da fazla coşkulu hale getirebiliriz. Taraftara teşekkür ediyorum. Oyunculara da teşekkür ediyorum, buna cevap verdikleri için. Müsabakalar azaldıkça oyun da güzelleşmeye başlıyor. Hala bizim aradığımız yer de değiliz. İşimizin zorluğu bu. Artık rekabetin daha fazla olduğu, güzel futbolun öne çıkacağı dönem olacak ifadelerini kullandı.

RAKİBE AZ POZİSYON VEREREK OYNAMALIYIZ

Şenol Güneş, rakibe az pozisyon vermenin önemine vurgu yaparak, Adana Demirspor maçında iyiydik. Hem oynatmayıp hem hücum etmeye çalıştık. Konya’da bunu yapmaya çalıştık, Kayseri’de akıllı oynadık. İlk bölümde penaltı gelene kadar rakibi çıkartmadan oynamaya çalışıyoruz. Golden sonra ilk pozisyonu onlar yakaladı. Oyuncular değişiyor, bu değişikliğe uyum sağlamaya çalışıyorlar. Performansı dalgalanan oyuncular var. Bazen rakibe ve oyuna göre yapıyoruz. Bu bir senaryo, tutarsa iyi, tutmazsa eleştiriler geliyor. Bugün de hatalar var. Büyük takım sürekli hamle yapıp, rakibe az pozisyon vererek oynamalı cümlelerine yer verdi.

BİZİM SIKINTIMIZ, OYUN HENÜZ OTURMADI

Rahat maç diye bir şey yok futbolda. Bu oyunun içinde var diyen tecrübeli çalıştırıcı, Oynamak, kenara gelmek, hiç oynamamak gibi baskılar var. Bizim sıkıntımız, oyun henüz oturmadı. Oyun oturduktan sonra yine puan kaybedebiliriz. Bazen şans yardım eder ama şansı çoğaltmak için doğru oyunu oynamamız lazım. Öndeki oyunculara pres yaptırdık. O presle de golü bulduk, pozisyon bulduk. Oyunda çok önemli işler yaptık. Bunu yaparken bazen geç kaldık. Saiss yoktu, Redmond, Rosier yoktu. Onun da baskısı olacak. O baskıyı yenecek anlayışta olacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe bize göre önde ama arkadan Başakşehir, Trabzonspor geliyor. Zaman içinde kopmalar olacaktır. 3-4 puan farkla gelince rakipler de baskıya girecektir. Fiziksel formu üst seviyede uzun süre devam ettirmek zor olabilir. Bugün oyuncular daha güvenli oynadılar ama buna güvenirsek biz de biteriz diye konuştu.

BİZİM PEŞİN HÜKMÜMÜZ YOK

Dele Allinin performansıyla ilgili ise Güneş, Koşmak için burada. Bizim peşin hükmümüz yok. Oyuncuyla tartışmadık. Buraya gelenler büyük oyuncular. Kaliteli, takıma katkı yapan oyuncu oynayacaktır. Bugün iyi oynadığını düşünüyorum. Fiziksel olarak sorunu yok, verim olarak da yapması lazım. Bugün attığı golün dışında top kopan bir oyuncuydu.

Şenol Güneş, Aboubakar ile Cenk Tosunun gol sevinciyle alakalı ise, Geçmişteki güzellikleri anmak güzel. Bugün de yeni bir dönem başlıyor. O zamanın güzelliklerini yaşayalı, eksiklerini giderelim diye konuştu.

Keşke sezon başında göreve gelseydim diyor musunuz? sorusu üzerine ise Güneş, Benden önce hizmet edenlerin de katkısı var. Eksiği varsa, düzeltiriz. Takımda kim görevdeyse hepsine sahip olup, sahada en iyi futbolu oynatmak lazım. Medyada yazılır ama bize bir katkısı yok, gelişim de ani oldu zaten. Ben gittikten sonra başkası da gelse Beşiktaşın başarısı için çalışacak. Hep güzel tarafları konuşalım, eksikleri hallederiz cevabını verdi.

CENK DAHA ÇOK ÇALIŞMALI

Cenk Tosun hakkında da konuşan Şenol Güneş, Yetenekli oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Daha çok çalışmalı, kenara gelip top çıkardığı zaman işini yapıyor, bazen saklandığı da oluyor. Çok çalışırsa bu golleri atmaya müsait bir oyuncu. Mulekanın teknik, taktik eksiği var dedi.

Weghorstun, Beşiktaş’ta yapılan antrenmanlardan memnun olmadığına yönelik açıklamalarının sorulması üzerine ise Güneş, Dünya Kupasına giderken bana ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Son anda çağrıldı takıma. Burada yürekten oynuyordu ama gitti, orada maçta oynadı. Burnleyden Beşiktaşa geldi, bizde oynadığı oyunla Manchester Uniteda gitti. Sorunun cevabı saklı zaten. Eğer bir yerden yukarı gidiyorsan iyi cevap almanız lazım. Oyuncu benim oyuncum, Allah razı olsun. Bir oyuncunun söylemiyle benim antrenörlüğümü tartışacaksak, benim bir söylemimle oyuncu uçar. Kim Min-jae, Fenerbahçeye geldi, oradan Napoliye gitti. Biz hep kötümseriz, bizim hocamız yapamaz, hangi antrenmana geldiniz, niye fizik gücümüz arttı o zaman. Yalan doğrudan kaçar, doğruları söylerseniz onlar ortada kalmaz. Bu tür söylemler piyasada prim yapıyorsa yanlış yapıyorsunuz. Biz insana insan gözüyle bakarız, ayrım yapmayız. Bizde kendi insanımızı yok etme anlayışı var şeklinde konuştu. (DHA)