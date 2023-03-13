Şenol Güneş: Aboubakar attığı golle oyuna renk kattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün puan kaybetseydik üzülürdük. Hızlı ve tempolu oynamalıydık” dedi.

Karşılaşma sonrası konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Maçta eksiklerimiz de vardı, artılarımız da. Rakibimiz Avrupa’da iyi bir netice aldı, inşallah tur atlarlar. Bugün yorgundular. Önce onları kontrol etmeye çalıştık. İlerleyen dakikalarda hamle yapmayı düşünüyorduk. Oyun düşündüğümüz gibi gelişti. Hatalarımız vardı. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik maç farka gidecekti. Geçen maçta da çok pozisyon bulmuştuk. Bugün çok basit top kayıpları yaptık. Top kaybımız bu kadar yüksek olmasaydı rakip oyundan düşecekti. Rakibimiz top kayıplarımızdan faydalanarak hızlı hücuma çıkmaya çalıştı. Hal böyle olunca rakip oyuna ortak gibi gözüktü.

Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdi. Topu birkaç dakika rakibe vermemeliydik ya da rakibe baskı yaparak topu hemen kapmalıydık. Kazanmaya yeten bir oyun vardı. Üç puanı aldık. Bize ters gelen bir rakiple oynadık. Oyuncularım kazanma isteklerini sahaya yansıttılar, onlara teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki hiç hata yapmayalım ama her zaman öyle olmuyor. Bugün puan kaybetseydik üzülürdük. Hızlı ve tempolu oynamalıydık” ifadelerini kullandı.

Maçta 1 gol bulan Aboubakar ile ilgili de Güneş, “Aboubakar attığı golle oyuna renk kattı. Aboubakar çok çalışıyor, çok çalışan kazanır. Aboubakar şu an iyi durumda, daha da iyi olmasını bekliyoruz. Cenk de fizik olarak istediğimiz seviyede olursa rakip bize gelemez. Maxim de iyi geliyor. Ghezzal bu haftadan itibaren tamamen düzelmiş olacak. Tayyip diz kısmına darbe aldı, kontrolden geçecek. Umarım sakatlığı ciddi değildir” şeklinde konuştu.

(DHA)