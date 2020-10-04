ACAİP YAZILAR

Sen neymişsin be böyle 7

Geçenlerde bir arkadaşımdan gelen mesajda “Taktım bu 7’ye” diyordu.

Arkadaşım, hayatımızdaki “7’lilerden bir demet” yapmış; “Nedir bunun gizemi?” sorusunu soruyordu.

“Haftanın 7 günü var, nota 7 tane, gök 7 kat, Türkiye 7 bölge, dünyada 7 kıta var” diyerek birçok örnek sıralamıştı.

Pek çok örneğe bakınca insan gerçekten şaşırıyor.

Belki hepsini biliyoruz ama bir araya getirince ortaya gerçekten gizemli bir durum çıkıyor.

7’nin bu kadar çok kullanılması bir tesadüf mü, yoksa bunun bir anlamı, bir mesajı var mı?

İlginç bir sonuç bulmak için internette gezinirken, 33 yıllık turizmci Can Bekin’in bir yazısına rastladım.

Bekin’in yazısında, arkadaşımın bulduğundan katbekat daha fazla 7 rakamlı gerçek vardı.

İzmir’de oturan ve turizm alanında birçok başarı ödülü olan Can Bekin, 7 ile ilişkili 65 madde yazmış.

Bekin yazısının sonunda 7’nin önemine dair yine 7 ana tespit yapmış.

Bana çok ilginç gelen “7’nin gizemi” sanırım sizin de keyifle okuyacağınız bir yazı olacaktır.

O halde buyurun birlikte 7’nin derinliklerine dalalım;

7 (yedi) tamlık ve mükemmelliğin (hem fiziksel hem de ruhsal) sayısıdır. Anlamının çoğunu, doğrudan Tanrı’nın her şeyi yaratmasına bağlı olmaktan alır. Söz insanın icadıdır lakin rakamlar tanrısaldır.

Matematik her ne kadar insan yapımı gibi dursa da hep vardı, tıpkı rakamlar gibi. Örneğin tüm dünyada şansın sembolü olarak bilinen 7 gibi. 7 rakamının peşinden gittikçe birçok gizemle karşılaşırsınız. Çünkü 7, bu dünyanın dışından gibidir. Ana rakamlar içinde, hiçbiri yediye tam bölünemiyor, sonuç her zaman sonsuz tekrarlardan oluşan ondalık sayılar gibi. 7’nin bölünememesi ve diğer rakamlarla herhangi bir işleme girememesi, bakire halinin oluşumunu sağlayan nedenlerden sadece biri…

Tüm bu olup bitenlerin gölgesinde 7 rakamı ile ilgili 65 çarpıcı gerçeğe bir göz atalım.

1. Müzikte 7 nota vardır.

2. 7 temel renk vardır.

3. Dünyada 7 kıta vardır.

4. Gökkuşağı, 7 renktir.

5. Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, 7 ayettir.

6. Dinimiz İslam’da 7 mertebe vardır.

7. Topkapı Sarayı’nın 7 büyük kapısı vardır.

8. 7 tane baş melek vardır.

9. Mitolojide 7 esas tanrının var olduğu düşünülür.

10. Tibet’te 7 Buda vardır.

11. İnsan yüzünde 7 delikli nokta bulunur.

12. Müslümanlıkta 7 kat cennetten bahsedilir.

13. Eshab-ı Kehf olayı, 7 Uyurlar olarak bilinir.

14. Büyükayı takımyıldızı 7 yıldızlıdır.

15. Roma Rakamı sisteminde 7 harf vardır.

16. İstanbul, Roma ve Kudüs’te 7 tepe vardır.

17. Antik dünyanın 7 harikası vardır.

18. Cuma namazının 7 farzı vardır.

19. Yahudilerde kutsal şamdan 7 mumludur.

20. Türkiye’de 7 coğrafi bölge vardır.

21. Kızılderililere göre mevsimler 7 tanedir.

22. Ailede soy, 7 göbeğe kadar çıkarılır.

23. Bir uğur böceğinde genellikle 7 leke bulunur.

24. Memelilerin boyunlarının çoğunda 7 kemik bulunur.

25. Periyodik cetvel tablosundaki satır sayısı yedidir.

26. Dijital cihazlarda 7 segmentli bir ekran kullanır.

27. Çıplak gözle görülebilen gök cisimlerinin sayısı 7’dir.

28. Kefene 7 arşın bez de denir.

29. Mevlana’nın Mesnevi’si 7 cilttir.

30. Mevlana’nın 7 öğüdü vardır.

31. Çocuklar 7 yaşında okula başlar.

32. İnsanın 7 çakrası vardır.

33. İnsanın yüzünde 7 delik vardır.

34. Katoliklerde 7 sakrament esastır.

35. Eski Yunan uygarlığında 7 akıllı adam varsayılmıştır.

36. Mitolojide 7 esas tanrı varsayılmıştır.

37. Mısır’da Güneş Tanrısı Ra, 7 ruhludur.

38. Çin’de kutsal 7 element vardır.

39. Feng Shui’de iletişim sayısı 7’dir.

40. Afrikalıların Kwanza Bayramı 7 sembollüdür.

41. Zulu süsleri 7 renklidir.

42. Eskimolarda kar 7 isimlidir.

43. Tatil, haftanın 7. günündedir.

44. Haftanın 7 günü vardır.

45. Japonlarda rakamların en uğurlusu 7’dir.

46. Tarot falında 7 zafer vardır.

47. Harry Potter serisinde 7 kitap vardır.

48. Pamuk Prenses’in 7 cücesi vardır.

49. Hürmüz 7 kocalıdır.

50. Okyanusların sayısı 7’dir.

51. Boyunda 7 adet omur vardır.

52. 7 adet yön vardır.

53. Dünya 7 günde yaratılmıştır.

54. Bir küpte 7 boyut vardır (iç boyut dahil)

55. İsrail halkı matem zamanı 7 gün yas tutar.

56. Hristiyanlıkta 7 mühür açılıyor, 7 kiliseye gönderiliyor, nihai yargı günü 7 boru çalınıyor.

57. İnsanın manevi gelişimi 7 aşamadan ve kapıdan geçerek tamamlanmaktadır.

58. Kabe’de 7 minare vardır.

59. Bebeklerin dişleri ortalama 7 aylıkken çıkmakta ve 7 yaşında dökülmektedir.

60. Peygamberlerin çoğu 7 yıl çile çekmiştir.

61. Dernekler Kanunu’na göre, bir derneği kurmak için minimum üye sayısı 7’dir.

62. At nalında bulunan delik sayısı 7’dir.

63. İslamiyet 7’nci yüzyılda doğmuştur.

64. Budizm’in kurucusu Gautama Buddha’nın doğar doğmaz attığı adım sayısı 7’dir.

65. Milli Piyango biletlerinde 7 rakam vardır.

7 SAYISININ ÖNEMİNE DAİR 7 FARKLI TESPİT;

1. Antik çağlardan beri önemli olmuştur. Birçok eski kültürde öne çıkmıştır. Bunların en ünlüsü, her dünya gezgini için bir kova listesi içeren Dünyanın Yedi Harikası’ydı – Büyük Giza Piramidi, Babil’in Asma Bahçeleri, Efes’teki Artemis Tapınağı, Olympia’daki Zeus Heykeli, Anıt Mezar Halikarnas, Rodos Heykeli ve İskenderiye Feneri.

2. Hemen hemen her büyük dinde önemi vardı. Eski Ahit’te dünya altı günde yaratıldı ve Tanrı yedinci güne dayanarak, bugüne kadar kullandığımız yedi günlük haftanın temelini oluşturdu. Yeni Ahit’te yedi numara, Dünya’nın dört köşesinin Kutsal Üçlü ile birliğini simgeliyor. Yedi rakamı Vahiy Kitabı’nda da (yedi kilise, yedi melek, yedi mühür, yedi trompet ve yedi yıldız) yer alıyor. Kur’an yedi gökten bahseder ve Müslüman hacılar, Mekke’deki (İslam’ın en kutsal yeri) Kabe’nin etrafında yedi kez yürürler. Hinduizm’de yedi yüksek dünya ve yedi yeraltı vardır ve Budizm’de yeni doğan Buda yükselir ve yedi adım atar.

3. Şans ve büyülü özelliklerle ilişkilidir. Yedi sadece kumar makinelerinde ikramiyeyi temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda birçok efsane ve folklor için de temel oluşturur.

4. Bellek kapasitemizle eşleşiyor. 1956’da Harvard Üniversitesi’nden George Miller, günümüzde psikolojide klasik gazetelerden biri olarak kabul edilen şeyi yazdı ve bu kitapta çoğu insanın kısa süreli hafızalarında yaklaşık yedi bilgi tutabildiğini gösterdi. Bu yüzden ABD ve diğer birçok ülkedeki (Türkiye dahil) telefon numaralarında yedi basamak (alan koduna dayanmayan) olma eğilimi vardır.

5. Yedi maddeyi tercih eden zihinsel kapasitemiz nedeniyle, yedi bilgi olarak sunulduğu sürece, yedi de dikkat sürelerimiz için iyi bir seçimdir.

6. Bir asal sayıdır. Asal sayılar sadece kendileri ve 1 sayısı ile bölünebilen ve uzun zamandır hem matematikçiler hem de matematikçi olmayanlar için özel olarak kabul edilen rakamlardır. Yedi, bazıları tarafından ilk 10 sayı içindeki en “asal” sayı olarak kabul edilir, çünkü bunu grup içinde çoğaltamazsınız, bu da onu bir tür Optimal Prime (en uygun zaman) yapar.

7. En popüler sayıdır. Matematikçi Alex Bellos, 44.000 kişiden favori numaralarını adlandırmasını istedi ve 4.000’den fazlası diğer numaralardan çok daha fazla olan 7 sayısını adlandırdı. Gerçekten de, insanlardan 1 ile 10 arasında bir sayı belirtmelerini isteyin ve çoğu, birçok sihirbazın bildiği gibi 7 rakamı söyleyecektir.

Özetle; 7 sayısı kültürel, tarihsel, dini, sayısal ve psikolojik faktörlerin birleşimidir ve alacağımız kararlar üzerine katkıda bulunur.

ÇOK GÜLDÜM

Bu hafta 4 fıkra birden var

Pazar için Yıldırım Tuna 4 fıkra göndermiş. Diyor ki, “İlk ikisi anonim fıkralar, üçüncüsünü Sri Lankalı arkadaşım Janaka gönderdi.”

Birlikte okuyalım;

EŞEĞİNE TERS BİNEN HOCA

Adamın biri Nasrettin Hoca’ya sormuş; “Hocam eşeğe neden ters biniyorsun?” diye..

Nasrettin Hoca, “Tabii ki arkadan gelebilecek riskleri görüp anında tedbir almak için..” diye cevap vermiş…

Adam bu sefer merakla “Hocam, tamam da bu sefer önden gelecek riskleri nasıl göreceksin ?” diye sormuş…

Hoca cevap vermiş , “Merak ettiğin şeye bak..” demiş, “Önden gelen riskleri eşek de görür!”

PSİKİYATRİ KLİNİĞİ DUYURUSU

Sayın semtimiz sakinleri..

Karantina zamanında duvarlarınız, saksılarınız ve onun içindeki çiçeklerle konuşmanız gayet normaldir..

Ama şayet size cevap verirlerse onlarla sakın muhatap olmayın, dönün sırtınızı asla tartışmayın ama lütfen, hemen bizi arayın..

OFİSTEKİ KIZ

Barda yanında oturduğum kız bana doğru sinirli bir şekilde dönüp “Siz beni takip mi ediyorsunuz?.. Bu sabah da sizi gördüğüme eminim” dedi.

“Saçmalamayın hanımefendi” dedim kızararak.

“Valla bilmem, erkek arkadaşım birazdan burada olacak, karışmam” dedi.

“İşte şimdi salladınız” dedim, “Bu sabah 06.30 da TK 201 ile havaalanında onu öperek Antalya’ya yolcu ettiğinizi görmediğimi mi zannediyorsunuz?..”

Ofisteki Kız

Ofiste yeni işe başlayan kızla sohbet ederken, ona geçen hafta sonunda gittiğim balık avını anlatıyordum..

“Ooo.. Harikaymış.“ dedi “Akşam çıkışta evine geleyim mi?.. Bana olta takımını gösterirsin..” diye de gülerek göz kırptı…

Şimdi aldı mı beni bir panik?.. 10 dakika içinde burada olacak ve ben ona bahsettiğim olta takımımı hâlâ bulamadım..!