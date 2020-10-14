Sen Çal Kapımı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sen Çal Kapımı 14. son bölümde yaşananlar…

FOX ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Sen Çal Kapımı bu akşam takipçileriyle buluştu. Yayınlanan son bölümde, Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir. İşte Sen Çal Kapımı dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

SEN ÇAL KAPIMI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Serkan’ın onunla İtalya’ya gideceğini halasına ve arkadaşlarına açıklar. Çok mutlu, çok aşık ve heyecanlıdır. Serkan ise ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.

Eda’ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda’yla baş başa bir gün geçirmek ister.

Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir. Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.