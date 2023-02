Büyük bir acı yaşadığımız şu günlerde kimsenin spor, futbol konuşacak durumu yok. Depremden etkilenen bölgede ikisi Süper Lig’de olmak üzere 14 profesyonel kulüp var. TFF acil bir kararla bir hafta erteleme kararını sonra 3 haftaya çıkardı. Ülkenin olduğu gibi futbol camiası bileşenleri de yaşadığımız afetten ders çıkarmalı…

Kazanmak için her yol mubah ve ben demekten vazgeçip sen ben yok biz varız demeliler. Depremden önce kendilerinin yarattığı kaos için formalarını, şapkalarını önlerine koyarak düşünsünler. Her şey skora göre mi? Kazandıklarında kendi başarıları oluyor, kaybettiklerinde nedeni hakemdir demekte ne kadar haklılar. Kazandıkları zaman da karşılarındaki takım hakem yüzünden kaybettik dediğinde ne düşünüyorlar. Bu skorlara yönetici teknik adam futbolcunun bir katkısı yok mu?

O zaman niye sürekli teknik adam değiştirip, futbolcu transfer ediyorsunuz? Futbolumuzu yönetenleri tüm bileşenler ile bir araya gelerek deprem yaşamadan çöken futbolumuzu artık Atamızın dediği, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözünü kendimize düstur edinerek ayağa kaldırmalıyız. Yoksa her geçen yıl futbolumuz daha çok kan kaybediyor.