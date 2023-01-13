Semih daha 17’sinde!

Takımının en golcüsü kritik bir lig maçında ağları havalandırıyor ve tribünlere el sallayıp ‘bye bye’ çekiyor. Taraftarlar ‘neler oluyor’ diyor veee ortaya çıkıyor ki adam çoktaaan başka takımla anlaşmış, meğer veda busesi imiş bunlar…

Weghorst olayına nasıl bakmak lazım? Beşiktaş, kiraladığı bir oyuncuyu daha futbola mı kazandırdı; Talisca, Mario Gomez, Sosa, Michy Batshuayi veya Aboubakar gibi… Yoksa siyah-beyazlılar verim aldığı bir ismi daha elinden mi kaçırdı? Asıl soru şu olmalı: Böyle bir olay başka bir kulübün başına gelir miydi?

Manchester United’ın çekicilik açısından Süper Lig’deki herhangi bir takımla emsal edilemeyeceği aşikâr ama devre arası böyle garip bir transfer operasyonunu da Real Madrid’de falan göremeyiz herhalde.

‘Beşiktaş, futbolcularıyla gönül bağı kuramıyor mu’ diye düşünüyor değilim; fakaaat önce Aboubakar’ın şampiyonluk yolunda oynamaması sonra bu… Aaa Aboubakar dedik değil mi; hani Beşiktaş’ın 3. kez transfer edeceği oyuncu…

Weghorst’tan alacağın tazminat biraz acıyı azaltır fakat 6 milyar TL borcu olan kulübün çareyi transferde bulması acı. Güya kadro, altyapı oyuncularıyla yenilenecekti, yeni yıldızlar yetiştirilecekti. Semih Kılıçsoy gibi cevherin var ama o daha 17… Sahi Valerien Ismael o projenin başındaydı değil mi, ne oldu ona?