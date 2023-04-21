Selvi Kılıçdaroğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Selvi Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolaysıyla, “Kadınların güçlü, çocukların mutlu olduğu gelecek çok yakın. Hep birlikte neşeyle kutlayacağımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle Ramazan Bayramımız kutlu olsun” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı için Twitter hesabı üzerinden tebrik mesajı paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, mesajını, kadınlarla birlikte olduğu bir fotoğrafla paylaşırken, mesajının sonuna baharın simgesi olan kiraz çiçeği emojisini ekledi.

Selvi Kılıçdaroğlu’nun bayram mesajı şöyle:

“Kadınların güçlü, çocukların mutlu olduğu gelecek çok yakın. Hep birlikte neşeyle kutlayacağımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle Ramazan Bayramımız kutlu olsun.”

(ANKA)