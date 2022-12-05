Selvi Kılıçdaroğlu ve Anayasa!

Eski bir gazeteci olan Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” programında, aldığı ilaçlar nedeniyle kendinden geçmesi üzerine herkes bir şey söyledi.

İktidar ve sözde muhalefet, bir fotoğraf üzerinden, Millet İttifakı’nın en büyük partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na saldırmaya başladı.

Öncelikle siyaseti, siyasilerin aile bireyleri üzerinden yapanlar varsa şunu bilmeli ki bu anlayışı ülkeye, iktidar getirmiştir!

Diğer taraftan eski bir gazetecinin kendinden geçmesini, sözde gazetecilerin hiçbir araştırma yapmadan CHP’nin düzenlediği programa bağlaması ise gazetecilik mesleğinin ne hale geldiğinin göstergesidir.

Selvi hanıma geçmiş olsun diyorum…

Türkiye’nin esas gündemini saptırmak istiyorsan Selvi hanımla uğraşırsın, yok esas gündemle uğraşmak istiyorum diyorsan anayasa konuşur ve yazarsın.

Tabi ki Cumhur İttifakı’nın ve kalemşörlerinin yazdığı gibi bu dönem, “Vizyon Kapışmaları Dönemi” hiç değildir!

Kimse halkı yanıltmasın. Türkiye’de iktidarın BOP ile ilişkisinin bitmediği, rejimin değiştirilmesi ile ispatlanmıştır.

Türkiye’de 2023 seçimleri, arkasında ABD emperyalizmi olan BOP başkanlığı ile arkasında ABD emperyalizmi olmayan Millet İttifakı arasında yaşanacaktır.

Geçmişte Irak’ta bugün de Suriye, İran ve Ege’de yaşananlara bakıldığında:

2023 seçimleri, McKinsey Şirketi’nin yazdığı parçalanma anayasası ile Millet İttifakı’nın üniter yapıyı savunan, parlamenter rejime dönüş anayasası arasında yaşanacaktır.

Hangi partiye oy verirse versin milletimizin % 99’u, vatanın bütünlüğü milletin birliğinden yanadır. Bunu iyi bilen iktidar ise gerçekleri yerli ve milli söylemleri karartmaktadır.

Türkiye’nin üniter yapısının parçalanmasının tek yolu olan anayasanın değiştirilemez maddelerin kaldırılmasıdır. Güvenliğimizi sağladığımız her yer sınırımız diyerek yürütülen bir algı ile de bu tehlikeli bir yola girilmiştir.

Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın kuzeyinin ve batı Trakya’nın Türkiye’ye bağlanarak ABD’nin ihtiyaç duyduğu anayasa hayata geçirilmek istenmektedir.

Bu anayasayı yağan yağmurlarda hala el ele yürüyenler gerçekleştirmek istemektedir. Kısa adı “ABD” olan “Anadolu Birleşik Devletleri” adıyla gerçekleştirilmek istenmektedir.

İster gazeteci, ister siyasetçi ister seçmen olsun, tüm muhalefete ve milliyim diyenlere bir sorum var!

Arkasında ABD’nin olmadığı, üniter yapımımızı bir arada tutmak için çırpınan Millet İttifakı’ndan yana mısınız yoksa arkasında ABD’nin olduğu ve Türkiye’yi parçalamak McKinsey Şirketi ile uzun yıllardır çalışan iktidardan yana mısınız?