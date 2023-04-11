Selvi Kılıçdaroğlu: Okul öncesi eğitim tüm çocuklarımız için gerekli
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Selvi Kılıçdaroğlu: Okul öncesi eğitim tüm çocuklarımız için gerekli

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Bilimsel çalışmalar, insan beyninin yüzde 80’inin 3 yaşına kadar oluştuğunu söylüyor. 0-7 yaş arası gelişim çok hızlı ve çocuğun geleceğini belirliyor. Bu yüzden okul öncesi eğitim tüm çocuklarımız için gerekli” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Bilimsel çalışmalar, insan beyninin yüzde 80’inin 3 yaşına kadar oluştuğunu söylüyor. 0-7 yaş arası gelişim çok hızlı ve çocuğun geleceğini belirliyor. Bu yüzden okul öncesi eğitim tüm çocuklarımız için gerekli.” (ANKA)

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