Selvi Kılıçdaroğlu: Ben First Lady unvanı peşinde değilim

Selvi Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de çocuklarımızın yüzde 67’si sebzeyi, yüzde 87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun bugünkü Twitter mesajını paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Türkiye’de çocuklarımızın yüzde 67’si sebzeyi, yüzde 87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir.” (ANKA)