Selamına karşılık vermeyeni dövüp, kulaklığını aldı

Samsun’da, selamını almadığı iddiasıyla P.S.E.’yi (20) darbedip kablosuz kulaklığını alan S.D. (17) tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki üst geçidin altında, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.D. ile arkadaşı P.B. (16), evine giden ve tanımadığı P.S.E.’ye selam verdi. S.D., kulağında kablosuz kulaklığı olan P.S.E.’nin kendisini duymaması üzerine, ‘Selamı neden almıyorsun?’ diyerek bıçakla üzerine yürüdü.

S.D., P.S.E.’yi darbettikten sonra kulaklığını alıp, arkadaşı P.B. ile olay yerinden kaçtı. P.S.E. durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

‘DARBETMEDİM’

Polis ekiplerinin Atakum ilçesi Karayolları kavşağında kulaklık ve bıçakla yakalayıp gözaltına aldığı şüpheliler, yaşları küçük olduğundan çocuk şubesi ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. P.B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

S.D. ise kendisini, “Kablosuz kulaklığını aldım. Ancak bıçak çekmedim ve darbetmedim” diyerek savundu.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.D. tutuklandı.

(DHA)