Selahattin Demirtaş’a, Davutoğlu’na hakaretten hapis cezası
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Selahattin Demirtaş’a, Davutoğlu’na hakaretten hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğluna hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersinde 27 Şubat 2016da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğluna hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevinden, avukatları ise Diyarbakırdan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Demirtaşı savunmak için çok sayıda avukat ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Demirtaş’a, Davutoğluna hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

(DHA)

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