Selahattin Demirtaş’a bir dava daha

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. TSK, aynı beyanlar için Demirtaş hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TSK’da kimyasal silah kullanıldığı iddiasının ardından 27 Ekim’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da 19 Ekim’de, sosyal medya hesabından “Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur. Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir” paylaşımı yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, bu açıklaması nedeniyle Demirtaş hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Demirtaş Savunma Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Aynı beyanlar üzerine de “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına saldırı” gerekçesi ile de Demirtaş aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

“AKIL VE MANTIKLA İZAHI YOKTUR”

Demirtaş Savunma Grubu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Demirtaş’ın açıklamasının tamamen ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Açılan dava ve yapılan suç duyurusunun hukuk, akıl ve mantıkla izahı yoktur. İfade hürriyetini ve siyasal tartışma özgürlüğünü yargı eliyle boğma ve sindirme dışında bir anlam taşımayan bu yaklaşım, aynı zamanda müvekkilimiz Sayın Demirtaş’a karşı yıllardır süren organize ve kurumsal nefret pratiğinin en net örneklerinden biridir. Sayın Demirtaş’ı, haklı olmasından aldığımız motivasyonla savunmaya devam edeceğiz.” (ANKA)