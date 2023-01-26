Sekste sakın bu hataya düşmeyin

Her yaşanan cinsel birliktelikte büyük bir cinsel haz ve orgazm beklentisi olursa hayal kırıklığı da kaçınılmaz hale gelir.

Neden hep hayal kırıklığı yaşıyorum?

SORU:

30 yaşındayım, iki yıldır evliyim. Cinsellik yaşamayı seviyorum, bunun için önce­den hazırlık yapıp eşimi bekliyorum ama orgazm olmadığım için her seferinde hayal kırıklığı yaşıyorum. Neden böyle oluyor, sorun bende mi? D.Z./ Kayseri

Doyumlu bir cinsel yaşam fiziksel ve ruhsal sağlığın ne önemli unsurlarından biridir. Doyumlu bir cinsel yaşam için her şey­den önce cinselliği bir görev gibi görmeyip eğlenceli bir oyun olarak yaşamak esastır. Boşalma bedensel bir rahatlama halidir. Her cinsel birliktelikte orgazm olma zorunluluğu yoktur. Kadınlarda orgazm güçlüğü genellikle orgazm için gerekli koşulların sağlanmamış olmaması, negatif beden algısı, romantizm ve erotizm eksikliği, ön sevişmenin kısa olması ya da partnerdeki bir cinsel işlev bozukluğun­dan kaynaklanır. Sizin durumunuzda cinselli­ğe düşük beklentiyle başlamanız kendi doğal akışına bırakarak yaşamak daha fazla haz alıp daha az hayal kırıklığı yaşamanızı sağla­yabilir. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek alınması uygun olur.

Ertesi gün hapının bir zararı olur mu?

SORU:

İki yıldır devam eden bir ilişkim var, erkek arkadaşımla az da olsa fırsat buldukça cin­sel birliktelik yaşıyoruz, düzenli bir cinsel hayatımız olmadığı için doğum kontrol hapı kullanmıyor, ertesi gün hapı kullanıyorum. Bunun bir zararı olur mu? E.Ç./ Antalya

CEVAP:

Cinsel birliktelik seyrek yaşansa da her zaman bir gebelik riski taşır. Bu nedenle işi şansa bırakmayıp mutlaka güvenli bir korun­ma yöntemi seçilmelidir. Ertesi gün hapı her ne kadar bir doğum kontrol yöntemi olarak bilinse de aslında bir doğum kontrol yöntemi değildir. Ancak acil durumlarında ve mecbur kalındığında tedbir amaçlı başvurulan bir korunma aracıdır. Bu tür ilaçlar içerdiği yük­sek düzeydeki hormon nedeniyle kadınlarda hormon dengesini ve adet düzenini bozarak sık kullanımlarda zararlı etkilere neden olabilir. Bu nedenle mecbur kalmadıkça kul­lanılmamalı, bunun yerine bir kadın doğum uzmanıyla görüşerek doğum kontrol hapı ya da kondom gibi etkili korunma yöntemlerin­den birine geçilmelidir.

Evlendikten sonra sorun yaşar mıyız?

SORU:

32 yaşında, nişanlı bir erkeğim. Nişanlım bana karşı çok istekli olduğunu söylüyor ama yalnız kalıp bir şeyler yaşamak istediğimde çekingen davranıyor. Bu tavırları nedeniyle ondan soğumaya başladım, bu durum evlen­diğimde sorun olur mu? Ö.D./ Ankara

CEVAP:

Evliliğin en önemli unsurlarından birini cinsellik oluşturur, cinsel çekimin ve uyumun olmadığı evliliklerde başlarda her şey yolunda gibi görünse de zamanla sorunlar yaşanması kaçınılmazdır. Nişanlılık dönemi evlenecek kişilerin birbirlerini tanıma, birlikte yaşama konusunda ne kadar uyumlu olduklarını an­lama sürecidir. Bu süreçte sınırlı da olsa bazı cinsel yakınlıklar yaşanması, ten uyumunun test edilmesi doğal ve beklenen bir durumdur. Bu tür yakınlaşmalar ilerde yaşanacak cinsel yaşamın temelini oluşturur. Bununla birlikte kültürel kodlar ve bekarete verilen önem evli­lik öncesi cinselliğin tam olarak yaşanmasına engel olur. Bu durum genellikle evlendikten sonra değişir. Bu nedenle nişanlılık dönemin­de yaşananlara takılmayıp evlenip toplumsal baskılar ortadan kalktığında daha iyi bir cin­selliğin olacağına inanmak gerekir. Sizin duru­munuzda nişanlınızı fazla zorlamayıp anlayış göstermeniz, araya soğukluk girmesin