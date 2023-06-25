Sekste küçük yeniliklerle monotonluktan kurtulun

Özellikle uzun süreli evliliklerde cinsel yaşam zamanla monotonlaşır. Ancak ilişkiyi canlandırmak çok da zor değildir…

Eski heyecanımızı nasıl yakalarız?

SORU:

9 yıldır evliyim, haftanın sadece belirli günlerinde cinsel birliktelik yaşıyoruz. Bu da beni cinsellikten soğutuyor. Sizce ne yapmalıyım? K.S./Bursa

CEVAP:

Hemen hemen bütün evlilikler zamanla rutine teslim olur, alışkanlıklara dönüşür. Cinsel hayatta bundan etkilenerek heyecan vermemeye, her ilişki bir öncekinin tekrarı olmaya başlar. Bundan çıkış yolu alışkan­lıkları bir kenara bırakıp küçük yeniliklerle ilişkiyi canlandırmaktır. Bazı akşamları özel kılmak, bunu düşünürken heyecanlanmak, erotik bir buluşma için hazırlık yapmak son derece önemli adımlardır. Bunu başarabilen çiftlerin cinsel hayatı daha doyumludur. Siz de bazı küçük değişikliklerle eşinizi bu oyunun bir aktörü yapabilirsiniz. Bunun için uygun zaman ve uygun ortam seçerek, eşinizin sevdiği şeyleri hazırlayarak bu sorunu aşabilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir cinsel terapistten destek alabilirsiniz.

Yaşadığım sorun kısırlık yapar mı?

SORU:

32 yaşındayım, bende cinsel ilişki ya da mastürbasyon sırasında boşalma hissi oluyor ama meni çıkmıyor. Sonra da gerçekten boşalmışım gibi sertlik kayboluyor. Bu neden olur, çaresi var mı? V.T./İstanbul

CEVAP:

Sözünü ettiğiniz duruma geriye boşalma yani “Retrograde ejakülasyon’’ denir. Nadir görülen, organik nedenli bir erkek cinsel işlev bozukluğudur. Boşalmadan birinci derecede sorumlu ve boşalma denetimini sağlayan, bir ceviz büyüklüğündeki “prostat” bezinin işlev kaybıyla ilgilidir. Aslında erkekte bir boşalma olur ama prostat bezi mesaneye giden kanalı kapatarak meniyi üretradan dışarı atacağına daha yakın mesafede olan mesaneye gönderir. Bu yönüyle meni dışarı akarak kadın yumurta hücresine ulaşamadığı için bir kısırlık söz konusu olabilir ama modern tıp bilimi bunun çaresini bulmuştur. Canlı sperm hücresi erkekten boşalma olmadan alınarak laboratuvar ortamında aşılama ya da başka yöntemlerle kadın yumurta hücresine nakledilmekte, gebelik gerçekleşmektedir. Fizyolojik bir sorun olduğu için tedavisi üroloji uzmanlarının alanına girer. Bu konuda bir uzmana görünmeniz uygun olur.