Seksin finali de başlangıcı kadar önemlidir

Özellikte cinsellikte duygusallığa erkeklerden daha fazla önem veren kadınlar için cinsel ilişki sonrası en az ön sevişme kadar önem taşır…

Bu problemimi nasıl çözebilirim?

SORU:

35 yaşında, bir yıldır evli bir kadınım. Eşim­le ne zaman cinsel birliktelik yaşasak, işi biter bitmez arkasını dönüp ya duş almaya gidiyor ya da uyuyor. Kendimi kullanılmış ve ortada bırakılmış hissediyorum. Ne yapma­lıyım? R.P./ Samsun

CEVAP:

Cinsel yaşamla ilgili hemen bütün yayınlarda ön sevişmenin öneminden bahsedilir, boşalma ve orgazm sonrasına çok fazla değinilmez. Oysa son sevişmede en az ön sevişme kadar önemlidir. Özellikle kadınlar eşlerinin cinsel ilişki bittikten sonra da yanlarında kalmalarını sadece cinsel arzu için değil, kadın olarak da değerli olduklarını görmek isterler. Bu yapılmadığında kendilerini değersiz ve kullanılmış hissederler. Bu nedenle erkeklerin cinsel birliktelikten sonra da eşleriyle sevişmeleri, en azından bir süre daha yanında vakit geçirmeleri aralarındaki cinsel tutkuyu artırarak evlilikteki mutluluğun devamını sağlayacaktır. Siz de hislerinizi çekinmeden eşinizle paylaşmalısınız.

Eşim benden ne yapmamı bekliyor?

SORU:

Üç yıldır evliyim, eşimden önce cinsel hayatım olmadığı için ilişki sırasında rahat değilim. Bundan rahatsız olan eşim ‘her şeyi benden bekleme, sende aktif ol, kadın olmayı bilmiyorsun’ diyor. Eşim benden ne bekliyor? E.Ç./ Bursa

CEVAP:

Her toplumun ve kültürün kendine özgü tanımlanmış erkeklik ve kadınlık rolleri vardır. Bu rollere uyulması sosyal kabulü kolaylaştırırken bu rollerin dışına çıkılması dışlanma ve reddedilmeye neden olabilir. Bu roller cinsellik için de geçerlidir. Genellikle erkekten aktif olması, cinselliği başlatması, eşini tatmin etmesi beklenirken kadına düşen pasiflik ve teslim olma, kendini sergileme, duygusallık, erotizm ve çekicilik gibi özellikler olur. Aslında bu rollerin bahsedildiği kadar katı olması gerekmez, cinsel bir yakınlık sırasında eşlerin içlerinden geldiği gibi davranması beklenir. Cinsel tecrübesi olmayan kadınların evliliğin ilk yıllarında biraz çekingen olması normal ve beklenen bir durumdur. Bunun zamanla azalması ve eşler arasında utanmanın ve çekinmenin azalması beklenir. Cinsel tecrübe eksikliğinin çözümü karşılıklı hoşgörü ve cinsel iletişimin artması, istek ve arzuların dile getirilmesidir. Erkeklerin bu konuda eşlerine yardımcı olması, dişil yönlerini öne çıkarmada desteklemesi gerekir.