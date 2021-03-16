Seksi erkek mi başlatmalı kadın mı

Çiftler arasında cinselliği hep erkeklerin başlatması gerekir şeklinde bir düşünce var… Ancak bu çok yanlış…

Çekingenlikten nasıl kurtulurum?

SORU:

Ben cinselliğin hiç konuşulmadığı, ayıplandığı bir ailede büyüdüm. Eşim ‘yatakta sen de isteklerini söyle’ diyor ama ben yapamıyorum. Bu çekingenlikten nasıl kurtulurum? Y.E./Konya

CEVAP:

Her toplumun kendine özgü toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın ve erkekten buna uygun beklentileri vardır. Bu rollere uygun olarak kadınlardan edilgin ve cinselliğe karşı ilgisiz olmaları beklenir. Bu kültürel kodlar nedeniyle birçok kadın yıllarca evli kalsa bile eşinden utanır, cinsel istek ve arzularını dile getirmekten çekinir, ancak talep eşinden gelirse onu karşılamaya çalışır. Bu sağlıklı cinselliğin doğasına aykırı bir durumdur. Kadınların da en az erkekler kadar cinsel isteklerini dile getirmeye ve haz almaya hakları vardır. Cinselliği hep erkeklerin başlattığı evliliklerde erkek zamanla sıkılabilir, reddedildiğinde istenmediğini düşünebilir ve zamanla cinsel isteksizlik yaşayabilir. Kadının başlattığı cinsellik erkeğin öz güveninin artmasını sağlar.

Yaşadığım endişe bir hastalık mı?

SORU:

33 yaşında evli bir erkeğim. Ben sürekli eşimi memnun etmeye çalışıyorum. Cinsel yaşamda da kendi hazzı mı değil onun hazzını düşünüyorum. Bu bir hastalık mı? D.H./ Bursa

CEVAP:

Çocukluklarında endişeli veya öfkeli anneleri olan çocuklar yaşadıkları stresle baş etmek için kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederek annelerinin mutluluğunu amaç edinirler. Bu küçük bir çocuğun kendini güvende hissetmek için geliştirdiği o döneme uygun adaptif bir savunma mekanizmasıdır. Çocukluklarında anneleri, erişkinliklerinde eşlerini tatmin edemedikleri endişeleri olan bazı kişilerde sürekli kadının memnuniyetini takip etme, tepkilerini izleme tutumu gözlenir. Eşi ya da partneri memnun etmek adeta sevilme ve güvende olmanın ön koşulu haline gelir. Cinsel ilişki sırasında da eşlerinin tatmini ile aşırı meşgul olan kişiler çift ilişkisinde bozulmaya ve cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Sizin evlilik terapisini de bilen bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olacaktır.

Doğumdan sonra nasıl yakınlaşırız?

SORU:

2 yıllık evliyim. Eşimle seks hayatımız pek iyi değil. Şu an 4 aylık hamileyim ve doğumdan sonra iyice uzaklaşmaktan korkuyorum. Ne yapabiliriz? M.D./Adana

CEVAP:

Karşılıklı istek ve beklentilerin anlaşılması farklı cinsellik anlayışından her iki eşi de memnun edecek ortak bir cinsellik anlayışının oluşması zaman alabilir. Çiftlerin ortak bir cinsellik anlayışı ve doyumlu bir cinsel yaşam oluşturmadan bir gebeliğin başlaması sürecin aksamasına ve doğum sonrası başa dönmeye neden olabilir. Sizin durumunuzda doğumun ve lohusalığın bitmesini yeniden bir milat olarak kabul edip bir cinsel terapist rehberliğinde cinsel yaşantınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Bu süreçte uzak durmak yerine sık sık yakınlaşıp dokunmak soğukluk oluşmasını engelleyecektir.