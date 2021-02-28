Sekse kaygılı başlamayın!

Cinsel işlev bozukluklarını tetikleyen en önemli nedenlerden biri sekse kaygılı başlamaktır… İşte bu durumla başa çıkma yolları…

Bu sorunla nasıl başa çıkabilirim?

SORU:

9 yıldır evli bir erkeğim. Bende erken boşalma sorunu var. Eşim sürekli bir şeyler yap diye baskı yapıyor, o böyle yapınca daha da kötü oluyor. Bize ne önerirsiniz? G.D./Edirne

CEVAP:

Kaygı seksin düşmanıdır. Bulaşıcı olduğu için eşlerden birindeki kaygı kısa bir süre sonra diğerine bulaşarak negatif bir döngü yaratır. Bu nedenle cinsel terapide kullanılan tekniklerin başında nefes ve gevşeme egzersizleriyle kaygıyı azaltmak gelir. Sonra da soruna özel tekniklere geçilir. Eğer eşlerden birinde kaygı varsa yapılan hiçbir teknik işe yaramaz. Sizin yaşadığınız erken boşalma sorununun eşinizin beklentileriyle bir kaygı sorununa dönüştüğü, bunun da erken boşalmayı sürdürdüğü anlaşılıyor. Böyle bir durumda ilişki süresine değil dokunma ve hissetmeye odaklanarak kaygıyı düşürmeniz, alternatif doyum yöntemlerini keşfetmeniz faydalı olacaktır. Sorunun devam etmesi durumunda bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Menopozda cinsel yaşam biter mi?

SORU:

Eşim 41 yaşında menopoza girdi. Ben cinsel hayatımız devam etsin istiyorum ama o canının yandığını söylüyor. Bu sorunu nasıl aşarız? H.T./Antalya

CEVAP:

Menopoz döneminde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları bitmez. Bizim toplumumuzda genel kanı menopoza girildiğinde cinsel ilişkinin sona erdiği şeklinde… Günümüzde insanlar yalnızca çocuk sahibi olmak için cinsellik yaşamıyor büyük çoğunluğu zevk almak sevişiyor. Bunun için birçok doğum kontrol yöntemi var. Eğer yalnız üremek için seks yapılsaydı, doğum kontrol yöntemleri bulunduktan sonra bir daha asla seks yapılması gerekirdi. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Eşinizin sözünü ettiği acı menopoz dönemine özgü vajinal kuruluğa bağlı olabilir. Bu sorun kayganlaştırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişme ile kolaylıkla aşılabilir.

Vajinismusa karşı ne yapabiliriz?

SORU:

40 yaşında bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimde vajinismus sorunu var ve hâlâ ilişkiye giremedik. Ne yapmamız lazım? T.M./Bursa

CEVAP:

Kadında istem dışı kasılmanın neden olduğu cinsel ilişkiye girememe durumuna vajinismus denir. Eşinizin çocukluktan gelen çekirdek inançlarının etkisi altında olduğu düşünülebilir. Bu onun değil toplumun kadın cinsiyetine yönelik suçlayıcı ve yargılayıcı bakış açısının suçudur. Evliliğiniz bu sorun nedeniyle daha fazla zarar görmeden deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.