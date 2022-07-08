Seks sırasında başka şeylerle ilgilenmeyin

Cinsel ilişki iki kişi arasında çok özel yakınlıktır. Bu yakınlığın büyüsünü ve özelliğini bozan her şey cinsel uyuma ve doyuma zarar verir. Dolayısıyla ilişki sırasında her türlü dış uyarandan uzaklaşıp eşe odaklanmak gerekir.

Eşime bu sıkıntımı nasıl anlatabilirim?

SORU:

3 yıldır evliyim. Benim sorunum eşimin benimle salonda televizyon açıkken birlikte olmak istemesi ve bu sırada televizyona bakmaya devam etmesi. Bu durumda odaklanamıyorum ve kendimi değersiz hissediyorum. Bana öneriniz nedir? A.D./ İzmir

CEVAP:

Cinsel ilişki iki kişi arasında çok özel ya­kınlıktır. Bir eşin o anda başka şeylerle ilgi­lenmesi o sırada orada bulunmak isteme­diğini gösterir. Sizin durumunuzda eşinizle yaşadığınız cinsellikte bazı sorunlar olduğu söylenebilir. Böyle bir durumda eşinizle konuşarak televizyon açıkken sevişmekten hoşlanmadığınızı, kapanması gerektiğini, böyle davrandığında kendinizi değersiz his­settiğinizi, haz almadığını söyleyebilirsiniz. Eşiniz aynı şekilde devam etmesi duru­munda birlikte bir cinsel terapistte gitme konusunda ısrarcı olmanız uygun olur.

Niye alkol almadan sevişemiyoruz?

SORU:

8 yıldır evliyim, eşimle evliliğin başındaki cinsel heyecan ilk çocuğun doğumuyla birlikte azaldı. Yaklaşık 3 yıldır haftada bir cinsellik yaşıyoruz o da ancak biraz alkol aldıktan sonra oluyor. Eşim böyle olmaması gerektiğini düşünüyor, sizce de bu bir sorun mu? U.A./ İstanbul

CEVAP:

Birçok çiftte evliliğin başındaki cinsel tutku ve ilişki sıklığı aynı kalmaz, zamanla bir miktar azalır. Alışkanlık, artan sorumluluk­lar, fiziksel değişime bağlı cinsel çekiciliğin azalması, evlilik sorunları gibi nedenlere bağlı olarak bu azalma normal ve beklenen bir durumdur. Bununla birlikte cinsel birlikte­lik yaşayabilmek için alkol almaya ihtiyaç duyma, bu olmadan cinsellik yaşayamama normal bir durum değildir, cinsellikle ilgili dile getirilemeyen önemli sorunlar olduğunu gösterir. Özellikle performans kaygısı yaşayan erkeklerde ve eşinin yanında rahat olama­yan kadınlarda alkol kullanımı abartılmadığı sürece bir parça fayda sağlayabilir. Sizin duru­munuzda cinsel konularda aranızda bazı uyum sorunları olduğu düşünülebilir. Bu sorunlar çözülmediğinde zamanla alkol kullanımı da yeterli olmayabilir ve sorun daha da karma­şıklaşabilir. Bu duruma gelmeden deneyimli bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Aramızdaki problem nasıl çözülebilir?

SORU:

38 yaşında evli bir kadınım. Ben evlen­meden önce de cinselliği merak eden ya­şamak isteyen biriydim ama eşim hiçbir zaman çok istekli olmadı, evlilik boyunca başlatan hep ben oldum. Zamanla ben de ilgimi kaybettim. Evde iki yabancıya dön­dük, bu durum düzelir mi? H.D./ Artvin

CEVAP:

Bütün canlılar gibi insanlarda cinsel dür­tüyle doğar. Bu yaşam zincirinin devamı için doğuştan gelen temel bir güdüdür. Doğuştan gelen bu dürtü tecrübesizlik, yasaklayıcı toplumsal değerler, negatif cinsellik algı­sı, ayıp günah, pis gibi olumsuz duygular, partner ilişkisinde ki çatışmalar, tekrarlayan hayal kırıklıkları gibi nedenlerle zamanla azalıp bazen tümüyle kaybolabilir. Kadında ve erkekte görülen cinsel işlev bozuklukları paranın iki yüzü gibidir, başlarda eşlerin yal­nızca birinde olan bir sorun zamanla diğerini de bulaşarak kısır döngüye dönüşür ve daha karmaşık bir hal alır. Bu durum evlilikte uzaklaşma ve yabancılaşmaya neden olur. Sizin durumunuzda gerekirse bir uzmandan profesyonel destek almayı önerebilirsiniz.