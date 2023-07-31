‘Seks olmasa da olur demeyin’
Hayat koşturmacasında çoğu çiftlerin ilk vazgeçtiği şey sekstir. Cinsellik ‘Yorgunum, uykuya daha çok ihtiyacım var, cinselliğe zaman ayıramam’ gibi yanlış düşüncelerle ertelenirse çiftleri birbirinden uzaklaştırır.
Bazen günlerce birlikte olamıyorum
SORU:
5 yıldır evliyim. Eşimin de benim gibi işi çok yorucu ve çalışma saatleri uzun. Eve geldiğimizde değil sevişmek yemek yemeğe enerjimiz kalmıyor. Bazen günlerce birlikte olamıyoruz. Bu durum bizi nasıl etkiler? T.L./ANTALYA
CEVAP:
Yoğun iş temposu, uzun çalışma saatleri çiftlerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Bundan en fazla etkilenen, ilk vazgeçilen cinsellik oluyor. Beden ve hormonlar da zamanla bu duruma alışıyor ve cinsel istek arzular ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Cinsellik çiftin yaşamında azaldıkça duygusal paylaşımlar da azalıyor ve eşler birbirine yabancılaşarak uzaklaşıyorlar. Bu nedenle çiftler uzaklaştıklarını hissettiklerinde önceliklerini yeniden gözden geçirip cinselliğe zaman ayırmalıdır. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için plan yapılmalı, baş başa vakit geçirebilmelidir. Bu şekilde yaratılan özel zamanlar ödül mekanizmasını aktive edeceğinden daha fazla yaşama isteği oluşturacaktır.
Cinsel hayatımız nasıl canlanır?
SORU:
34 yaşında 6 yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsel hayatımız iyice monotonlaştı. Ne yapabiliriz? Z.G./KONYA
CEVAP:
Cinsel fanteziler, beyni kalıplardan ve rutinden kurtarır. Kişilerin üzerindeki birtakım baskıları azaltabilir, günlük hayatlarını normal olarak sürdürmelerine ve cinsel yaşamdaki heyecanı yoğunlaştırarak daha kolay doyuma ulaşmalarına yardımcı olabilir. Kişinin kendisini tehlikeye atmadan veya reddedilme kaygısı taşımadan farklı insanlar ve durumlar keşfetmesini mümkün kılabilir. Cinsel isteği, cinsel duyarlılığı ve cinsel yaşantıdan alınan hazzı artırabilir. Kişinin cinsel birleşme sırasında havaya girmesine ve kendi kendini erotize etmesine yardımcı olabilir. Dozunda olmak şartıyla fantezi kurarak cinsel hayatınızı canlandırabilirsiniz..