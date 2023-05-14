Seks için ortak çaba gerekir

Cinsel yakınlık ve ilişki iki kişilik bir oyun gibidir ve bu oyundan keyif almak ancak iki oyuncunun da aktif katılımıyla ve üstüne düşeni yapmasıyla mümkündür…

Cinsellikten niye zevk almıyorum?

SORU:

32 yaşındayım, bir yıldır nişanlıyım. Nişan­lımla fırsat buldukça cinsel yakınlık yaşıyo­ruz. Ben biraz utangaç olduğum için her şeyi nişanlımdan bekliyorum ama onun yaptık­larından da fazla haz almıyorum. İlerde de hep böyle mi olacak? F.E./ Antalya

CEVAP:

Cinsel yakınlık ve ilişki iki kişilik bir oyun gibidir ve bu oyundan keyif almak ancak iki oyuncunun da aktif katılımıyla ve üstüne düşeni yapmasıyla mümkündür. Sadece bir kişinin çabasıyla doyumlu bir cinsel birlikte­liğin olması oldukça güçtür. Cinsellik sırasın­da cinsel uyarılmayı başlatıp, ilişkinin sonuna kadar sürdürebilmek için karşılıklı tahrikin cinsel aktivite boyunca devam etmesi gere­kir. Eğer eşlerden birinde aşırı çekingenlik, negatif cinsellik algısı, utanç ve suçluluk gibi cinsel birlikteliğe aktif katılıma engel olacak sorun varsa haz almak mümkün değildir. Cinsel birliktelik sırasında aktif olanın pasif olana göre daha fazla alması bilimsel bir sonuçtur. Sizin durumunuzda nişanlınızla konuşarak utanç duygunuzu paylaşıp bunun aşılması konusunda desteğini isteyebilir, kendinizi daha fazla ifade etmeyi öğrenebilirsiniz. Cinsel uyumu yakaladığınızda şimdiki durumdan daha fazla haz almanız mümkündür.

İlişki için en doğru zaman hangisidir?

SORU:

4 yıldır evli bir erkeğim. Eşim her sabah uyandığında cinsel birliktelik yaşamak istiyor, reddedince bozuluyor. Sabah kalktığımda benim kafamda yapacak bir sürü iş olduğu için akşam yapalım istiyorum. Sizce cinsellik yaşamak için doğru zaman hangisidir? R.A./ İzmir

CEVAP:

Cinsel yakınlık için en uygun zaman her iki eşinde istekli olduğu zamandır. Bununla birlikte ev işleri, eğitim, çalışma saatleri, çocukların bakımı, mahremiyet eksikliği gibi yaşam koşulları cinselliğin istenilen zaman­da yaşanmasına engel olur. Genellikle evli çiftlerde cinsellik akşam herkes yattıktan sonra yaşanır. Ancak akşam herkesin yattığı saat eşlerinde yorulup uyumak istediği saat olduğu için cinsellik yaşamaya enerji kalmaz. Bu nedenle bazı erkekler ya da kadınlar sabah seksini tercih eder. Eğer her iki eşte aynı şeyi istiyorsa bu durum genel­likle bir sorun oluşturmaz, ancak eşlerin farklı biyolojik saatleri varsa bu durum bir uyum sorununa dönüşür. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak cinselliği bazen akşam bazen de sabah yaşama konusunda anlaşabi­lir, uyumlu bir cinsel yaşam yaratabilirsiniz.