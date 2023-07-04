Seks bağımlılığı tedavi edilebilir

Sürekli farklı kişilerle rastgele ilişki yaşama isteğine, bunu kontrol edememe ve bir türlü tatmin olamama durumuna hiperseksüalite yani seks bağımlılığı adı verilir. Mutlaka tedavi edilmelidir.

Bu problemle nasıl başa çıkabilirim?

SORU:

32 yaşında bir erkeğim. Sürekli farklı birileriyle ilişki yaşamak istiyorum. Kendimi artık kontrol etmek hatta mümkünse evlenene kadar böyle iliş­kilerden uzak tutmak istiyorum. Bana öneriniz nedir? H.E./ İzmir

CEVAP:

Hiperseksüalite sorunu yaşayan yani seks bağımlılığı olan erkekler sürekli cinselliği düşünürler, enerjilerinin büyük bir kısmı buna gittiği için işlevsellikleri bozulabilir, psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Bu durum cinselliğinde ötesinde genel olarak yaşama karşı bir doyumsuzluğun, bir dürtü kont­rolü ya da kişilik bozukluğunun belirtisi olabilir. Hatta sapkın düşünceler genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde oluşur ve sağlıklı ve doyumlu bir ilişkinin önü ke­sildiğinde ortaya çıkar. Bunlar zamanla geri dönülemez bir alışkanlığa dönüşerek kalıcı olabilir. Sizin durumunuza yaşadıklarınızla ilgili farkındalığınızın olması değişim ve iyi­leşme açısından çok önemlidir. İstenmeyen sonuçlar yaşamamak ve evlenmeden önce bu sorunu çözmek için bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Cinsel ilişki süresi ne kadar olmalıdır?

SORU:

Üç yıldır evliyim, eşimle birbirimizi severek evlendik. Düzenli sayılabilecek bir cinsel hayatımız var ama cinsel ilişki 5 dakika sürüyor. Ben tatmin olamıyorum, eşim ‘bu normal’ diyor. Gerçekten öyle mi, ben mi fazlasını bekliyorum öğrenmek istiyorum. F.A./Kayseri

CEVAP:

Cinsel ilişkide amaç bedensel ve ruhsal bir paylaşım sonucunda karşılıklı cin­sel doyuma ulaşmaktır. Cinsel doyuma ulaşmak için karşılıklı cinsel çekim, uygun yer, uygun zaman, uygun ve yeterli uyarı gerekir. Bunlardan birinin bile eksikliğinde cinsel doyuma ulaşılamaz. Bu koşulların her birinin ne kadar önemli olduğu, nasıl gerçekleştiği bir çiftten diğerine değişiklik gösterebilir. Sizin durumunuzda uygun ve yeterli uyarı kısmında bir eksiklik olduğu, eşiniz tatmin olsa da sizin olamadığınız anlaşılıyor. Çalışmalar cinsel ilişki süresinin 10 dakikadan az olmaması gerektiğini, bir üst sınır olmadığını gösteriyor. Bunun sebebi kadınların uyarılmak için en az 10 dakikaya ihtiyaç duymaları. Eşinizle konuşarak seviş­me süresini uzatması konusunda isteğinizi dile getirebilir, bir değişikli olmaması duru­munda bir uzmandan destek alabilirsiniz.