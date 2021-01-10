Seks aceleye gelmez

Gittikçe hızlanan 24 saatin yetmediği, her şeyin aceleye getirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Hal böyle olunca cinsellik de bundan payını alıyor…

Eşimle bir uyum sağlar mıyız?

SORU:

36 yaşındayım, eşimle cinsel sorunlarımız var. Eşim çok çalışan biri, cinselliği iki toplantı arasında aradan çıkartılacak bir iş gibi görüyor. Beş dakika seviştikten sonra apar topar bilgisayarının başına dönüyor. Kendimi kullanılmış hissediyorum, bu sorunu nasıl aşarız? E.S./ Ankara

CEVAP:

Cinsellik hayatta kişinin zevk aldığı, kendi özüyle bütünleştiği, kendi için yaptığı çok az şeyden biridir. Hızlı bir seks erkekler için çok rahatsız edici değildir, doğasına uygundur ama kadınlar uygun değildir. Bu nedenle aceleye getirilen bir cinsel ilişkide genellikle şikayet eden taraf kadınlar olur. Sizin durumunuzda uygun bir zamanda eşinizle konuşarak yaşa­dığınız cinsellikten rahatsız olduğunuzu ona söyleyebilir, birlikte çözüm yolları aramayı teklif edebilirsiniz. Sorunu kendi çabalarınızla çözemediğini durumlarda bir uzmandan destek alabilirsiniz.

Bu düşünceden nasıl kurtulurum?

SORU:

24 yaşındayım, bu yaz evleneceğim. Ne zaman nişanlımla seviştiğimi hayal etsem sanki vajinada dişler var, cinsel organımı ısıracak gibi geliyor ve sertleşme kayboluyor. Bu düşüncelerden nasıl kurtulurum? H.S./ Kayseri

CEVAP:

Cinsellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar yani cinsel mitler arasında az bilinen mitlerden biri de dişli vajina korkusudur. Bunun ne­deni çoğu zaman çocukluktan gelen bilinç dışı hadım edilme korkusudur. Psikolojinin önemli kuramlarından bir olan psikanalitik kurama göre erkek çocuk 0-3 dönemin­de kızlardan farklı olduğunu ve onların penislerini kaybetmiş olduklarını düşünür ve kendisinin de kaybedeceğinden korkar. Bu korku büyüdükçe şekil değiştirerek önce vajina korkusuna sonra cinsel ilişki korkusuna dönüşür. Cinsel ilişki yaşarsa vajinadaki dişlerin onun penisini kaybede­ceği endişesi yaşar. Konuya yabancı olanlar için bu açıklama biraz tuhaf gelebilir, ancak bilinçdışı korkuları açıklayan daha iyi bir açıklama olmadığı için şimdilik bununla yetinmek durumundayız. Bundan kur­tulmanın yolu cinsel terapi tekniklerinin yardımıyla aşamalı olarak cinsel yakınlık yaşamak ve korkunun üzerine gitmektir.

Aramızdaki sorun artık düzelir mi?

SORU:

34 yaşında 4 yıldır evli bir kadınım. Eşim cinsellikte çok istekli olmadı. Zamanla ben de ilgimi kaybettim, evde iki yabancıya döndük, bu durum düzelir mi? B.M./ Bursa

CEVAP:

Bütün canlılar gibi insanlarda cinsel dürtüyle doğar. Bu yaşam zincirinin devamı için doğuştan gelen temel bir güdüdür. Doğuştan gelen bu dürtü tecrübesizlik, yasaklayıcı toplumsal değerler, negatif cinsellik algısı, ayıp günah, pis gibi olumsuz duygular, partner ilişkisinde ki çatışmalar, tekrarlayan hayal kırıklıkları gibi nedenler­le zamanla azalıp bazen tümüyle kaybola­bilir. Başlarda eşlerin yalnızca birinde olan bir sorun zamanla diğerini de bulaşarak kısır döngüye dönüşür ve daha karmaşık bir hal alır. Bu durum evlilikte uzaklaşma ve yabancılaşmaya neden olur. Siz eşinizle konuşarak bu durumun normal olmadığını, bir çözüm aramanız gerektiğini söyleyebilir, gerekirse bir uzmandan profesyonel destek almayı önerebilirsiniz.