Sekiz ilde büyük operasyon: Liderleri de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “nitelikli yağma” ve “tefecilik” gibi pek çok suç tespit edilen, liderliğini M.K. adlı kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin bugün adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul’da Sancaktepe ve Çekmeköy ilçeleri başta olmak üzere farklı il ve ilçelerde “nitelikli yağma”, “canlı hayvan dolandırıcılığı”, “tefecilik”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silah ticareti”, “silah zoruyla çek/senet imzalatma”, “kasten yaralama” gibi 53 farklı eylemi gerçekleştiren, liderliğini M.K. adlı kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Sivas, Kars, Kocaeli,

Samsun, İzmir, Afyonkarahisar ve Tekirdağ illerini de kapsayan toplam 8 ilde operasyon yapıldı.

ÖRGÜT LİDERİ DE YAKALANDI

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri M.K. dahil olmak üzere 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 şarjör, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 205 çeşitli çap ve ebatlarda mermi, 50 kartuş, 4 kama, 172 gr kokain, 342 adet ecstasy hap, hassas terazi, 80 bin 450 lira değerinde 4 senet ve 975 bin lira değerinde 9 çek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde ve yapılan operasyon sonucunu elde edilen bilgilere ilişkin de şu paylaşımda bulunuldu:

“Suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik yapılan incelemelerde, örgütün geniş ağ yapısını sürdürebilmek amacıyla başta yasa dışı bahis ve şans oyunları oynayan kişiler olmak üzere, ticari anlamda maddi olarak zora düşen şahıslara başta güven sağlayıp, düşük faizli para tedarik edip sonrasında ise bu paraları, yüksek meblağlarda ya da bitmeyen borç şeklinde tahsil ettikleri, ödeyemeyen şahısların üzerlerindeki menkul ve gayrimenkulleri yağmaladıkları, örgütün tefe parası verirken hedefine koydukları mağdurları, özellikle imar değeri yüksek ve imara açılan yerlere sahip şahıslardan seçtikleri, tefeciliğin yanı sıra çek-senet tahsilatı ve canlı hayvan satıcılarını dolandırmak suretiyle de yüksek miktarda suçtan gelir elde ettikleri, bu gelirlerin bir kısmını örgüt üyeleri arasında paylaştırırken, bir kısmını da inşaat sektöründe değerlendirdikleri tespit edilmiştir.”

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

(ANKA)