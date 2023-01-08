Şeker hastalığı erkek cinselliğini nasıl etkiler?

Dünyada ve ülkemizde yaygın bir sorun olan şeker hastalığı yani diyabet erkeklerde organik kökenli sertleşme sorunlarına yol açar.

Bu rahatsızlığın bir tedavisi var mı?

SORU:

25 senedir evliyim, eşim 10 senedir şeker hastalığına bağlı sertleşme sorunu yaşıyor. Bu nedenle cinsel hayatımız bitmiş durumda. Eşimi seviyorum ama bu duruma dayanmak da gittikçe zor geliyor. Bu rahatsızlığın bir tedavisi var mı, ne yapmalıyız? N.E./ İzmir

CEVAP:

Sertleşme doğrudan damar ve sinir kali­tesiyle ilişkili olduğundan damar kalitesini bozan bir hastalık da sertleşme kalitesini olumsuz etkiler. Hafif ve orta düzey sertleş­me sorunlarında ilaç tedavileri ileri düzey­lerde mutluluk çubuğu da denilen penil-pro­tez tedavisi uygulanabilir. Cerrahi müdahale geri dönüşümsüz bir süreç olduğu için son seçenektir. Sizin durumunuzda sorunun organik boyutuyla ilgili bir üroloji doktoruyla konuşarak uygun tedavi seçeneği konusun­da ortak bir yol bulmanız uygun olur. İşin psikolojik boyutunda ise mevcut durumu kabullenerek alternatif doyum yöntemleri konusunda kendinizi geliştirebilir cinselliği penis vajina birlikteliğinden çıkarıp farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Daha fazla tensel temas, erotik masajlar, seks oyuncakları gibi farklı doyum yollarını keşfedebilirsiniz. Bu konuda deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız önerilebilir.

Varikosel kısırlığa neden olur mu?

SORU:

38 yaşındayım, sekiz yıldır evliyim. Çocuğumuz olmuyor, bende varikosel hastalığı var, iki defa ameliyat oldum, doktor sperm kalitesi bozulur demişti. Çocuğumuzun olmaması buna bağlı olabilir mi? H.A./ Konya

CEVAP:

Kısırlık yalnızca erkekten kaynaklı olmaya­bilir. Bununla birlikte söz konusu varikosel olduğunda dikkate almak gerekir. Varikosel testis damarlarında ergenlik döneminden başlayarak ortaya çıkan zamanla artan bir genişleme, varisleşme yani bir dolaşım bozukluğudur. Normal koşullarda testisler vücut ısısından iki derece düşük olmalıdır. Testislerin olması gerekenden daha fazla ısınmasına neden olan varikosel erkeklik hormonu olan testosteronun azalmasına, ergenlik çağında testisin küçük kalmasına veya zaman içinde giderek küçülmesine yol açtığı için kısırlığa neden olabilir. Ayrıca varikosel spermlerin kromozom yapısını bozarak yumurtayı dölleme gücünü azal­tırken düşük yapma ihtimalinde artırır. Sizin durumunuzda eşinizle birlikte bir tüp merkezine giderek alternatif gebelik yollarını araştırmanız uygun olur.

İlk gece korkusuyla nasıl başa çıkarım?

SORU:

25 yaşında nişanlı bir erkeğim. Yakında askerden dönüp evleneceğim. Şimdiye ka­dar hiç cinsel tecrübem olmadı. İlk gece ya sertleşme olmazsa diye endişeleniyorum. Bu endişemi nasıl aşarım? C.A./ Samsun

CEVAP:

Ne olursa olsun ilk defa deneyimlenecek bir olayda heyecan duymak, yapamayacağını düşünmek normal ve insana özgü bir olay­dır. Hele de bu cinsellik gibi hem tabu olan hem de özel arz eden bir olay ise her şey daha da karmaşık olur. Buna diğer kişinin de kaygılarını da ekleyince olumsuzluğu ikiyle çarpmak gerekir. Sizin durumunuzda şimdi­den endişelenmenize gerek yok. İlk gecenizi mümkünse eşinizle birlikte herkesten uzak bir yerde acele etmeden yaşamaya çalışın. İlk geceyi eşinizle karşılıklı konuşarak, acele etmeden dokunmaya ve hissetmeye odakla­nıp sevişmeyi uzun tutarak yaşadığınızda bir sorun olmayacaktır. Evlenmeden önce kadın ve erkek cinselliğiyle ilgili bilimsel kitaplar ve eğitici videolar izleyerek kendinizi ve nişanlınızı hazırlayabilirsiniz. Kendinizi hazır hissettiğinizde her şey güzel olacaktır.