Şeker hastalığı erkek cinselliğini nasıl etkiler?

Damar kalitesini bozan şeker hastalığı; damar ve sinir kalitesiyle doğrudan ilişkili olan sertleşme sorununa yol açabilir…

Bu rahatsızlığın bir tedavi yolu var mı?

SORU:

25 senedir evliyim, eşim 10 senedir şeker hastalığına bağlı sertleşme sorunu yaşıyor. Bu nedenle cinsel hayatımız bitmiş durumda. Bu rahatsızlığın bir tedavisi var mı, ne yapmalıyız? N.E./ İzmir

CEVAP:

Şeker hastalığı yani diyabet erkeklerde organik kökenli sertleşme sorunlarının başında gelir. Hafif ve orta düzey sert­leşme sorunlarında ilaç tedavileri ileri düzeylerde mutluluk çubuğu da denilen penil-protez tedavisi uygulanabilir. Cerra­hi müdahale geri dönüşümsüz bir süreç olduğu için son seçenektir. Sizin sorunun organik boyutuyla ilgili bir üroloji dokto­ruyla konuşarak uygun tedavi seçeneği konusunda ortak bir yol bulmanız uygun olur. İşin psikolojik boyutunda ise mevcut durumu kabullenerek alternatif doyum yöntemleri konusunda kendinizi geliştire­bilir cinselliği penis vajina birlikteliğinden çıkarıp farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Daha fazla tensel temas, erotik masajlar, seks oyuncakları gibi farklı doyum yolla­rını keşfedebilirsiniz. Bu konuda dene­yimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız önerilebilir.

Eşimin beni anlaması için ne yapabilirim?

SORU:

Eşim kimyasal madde üreten bir sektörde çalışıyor. Yaptığı işin kokusu üzerine siniyor ama o buna alıştığı hiç rahatsız olmuyor. Defalarca söylememe rağmen banyo yapmadan benimle birlikte olmak istiyor. Eşimin beni anlaması için ne yapabilirim? D.E./ İstanbul

CEVAP:

Temizlik ve öz bakım sosyal bir varlık olarak yaşamak zorunda olan insan için neredeyse zorunlu bir sosyal kural­dır. Cinsel ilişki sosyal ilişkiden farklı olarak çok daha özel bir yakınlıktır. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında her türlü rahatsız edici görüntü ve koku cinsel isteğin kaybolmasına yol açabilir. Bu nedenle temizlik ve hijyen sağlıklı bir cinselliğin olmazsa olmazıdır. Gerek­li temizliği ve öz bakımını yapmadan yatağa girerek eşi sevişmeye zorlamak her şeyden önce o kişiye karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Sizin eşinizle uygun bir ortamda konuşmanın dışında sevişme öncesi ona birlikte duşa girmeyi öner­meniz, bunu aranızdaki erotizmin bir parçasına dönüştürmeniz işe yarayabi­lir. Eşinizin değişmemekte ısrar etmesi durumunda bir uzmandan destek alma­nız uygun olur.

Cinsel terapiden bir sonuç alabilir miyim?

SORU:

Eşimle evlendiğimizden beri cinsel uyumu yakalayamadık. Bende erken boşalma sorunu olduğu için gittikçe daha seyrek birlikte olmaya başladık. Her türlü ilacı, kremi denedim fay­dası olmadı. Son çare cinsel terapiyi düşünüyorum. Tedaviye yalnız gitmek istiyorum. Bireysel cinsel terapi aynı sonucu verir mi? A.Ç./ Bursa

CEVAP:

Erkekler doğaları gereği hızlı boşalmaya programlıdır, ergenlik dönemindeki hızlı mastürbasyon pratiği de bunu pekiştirir. Evliliğin başında erken boşalma olması doğal ve beklenen bir durumdur, boşalma denetimi eşler birbirine alıştıkça zamanla gelişir. Cinsel terapi zorunlu olmadıkça bireysel yapılmaz, eşle birlikte yapılırsa daha iyi sonuç verir. Çünkü cinsel terapide sorun ne olursa olsun yalnızca bir eşin sorunu olarak görülmeyip çiftin ortak so­runu olarak görülür. Bu nedenle yaşanan sorunun çözümü de ancak eşlerin birlik­te hareket etmesiyle mümkündür. Sizin eşinizle konuşarak terapiye ikna etmeye çalışmanız, kabul etmemesi durumunda bireysel terapi almanız önerilebilir. Cinsel terapide bireysel seanslarda konuşulan­ları onunla paylaşarak onu terapiye dahil edebilir, işbirliği sağlayabilirsiniz.