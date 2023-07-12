Şeker hastalarında sertleşme sağlayıcı ilaç kullanılır mı? 

Şeker hastalığına bağlı gelişen sertleşme sorunu organik kökenli bir sertleşme sorunudur. Bu nedenle hastanın bir üroloğa başvurması, onun değerlendirmesi ve yönlendirmesiyle hareket etmesi gerekir.

Bu konuda nasıl bir yol izleyeyim?

SORU:

43 yaşındayım, diyabet hastası olduğum için cinsel ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu konuda destekleyici ürün almayı düşünüyorum ama yan etkilerinden çekiniyorum, nasıl bir yol izlemeliyim? N.S./ Antalya

CEVAP:

Şeker hastalığı sertleşme sorunlarının en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü erkekte sertleşme mekanizması, uyarılmanı baş­lamasıyla birlikte penis içindeki damarlara gelen kanın yarattığı basınçla gerçekleşir. Şeker hastalığı kan damarlarının kalitesini bozduğu için sertleşme mekanizmasını da bozar. Sertleşme sorunun psikolojik, organik ve her ikisinin bir arada olmasından kaynak­lanan birçok sebebi vardır. Çözümü sorunun yaratan nedenlerin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Şeker hastalığına bağlı gelişen sertleşme sorunu organik kökenli bir sertleşme sorunudur. Bu nedenle tedavisine bir üroloji doktoru tarafından başlanması, onun değerlendirmesi ve yönlendirmesiyle devam etmesi gerekir. Bazı durumlarda ürolog, diyabet uzmanı ve cinsel terapistin birlikte çalışması gerekebilir. Sizin durumu­nuzda herhangi bir ilaç kullanmadan önce bir üroloji doktoruna görünmeniz uygun olur.

Bu sorunun kesin çözümü var mı?

SORU:

Erken boşalma sorunu hayatımdan bezdirdi. İlk evliliğim bu nedenle bitti, şimdi ikinci evliliğim aynı nedenle sallantı da. Artık bu sorunu kesin olarak çözmek ve mutlu olmak istiyorum. Bu erken boşalma neden oluyor, kesin çözümü var mı? E. B./ Sivas

CEVAP:

Erken boşalma erkek cinselliğnde en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluğudur. Bunun nedeni erkeğin doğası gereği hızlı boşalmasıdır. Erkeğin boşalma denetimi­ni, yüzmeyi, bisiklete binmeyi öğrenir gibi sonradan öğrenmesi gerekir. Boşalma denetiminin temelinde boşalma öncesi cinsel heyecanın yönetilmesi ve boşalmanın geciktirilmesi vardır. Bu da ancak uygun or­tam, uygun zaman, uygun partner ve yeterli deneyimle mümkün olur. Erkeğin boşalma aralığı ne kadar uzunsa boşalma süresi o kadar kısa olur. Bu nedenle düzenli ve sık cinsel ilişki de en az önce sayılan kriter­ler kadar önemlidir. Erken boşalma cinsel terapi ile kesin tedavi edilebilir bir sorundur. Sizin durumunuzda erken boşalma sorununu tedavi ettirerek ilk evliliğinizi kurtarabilir­diniz, ikinci evliliğinizi de riske atmamak için en kısa zamanda bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.