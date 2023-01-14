Şehit uzman çavuş, Mersin’de toprağa verildi
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Şehit uzman çavuş, Mersin’de toprağa verildi

Suriye’de, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşinde yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt (37), memleketi Mersin’de toprağa verildi.

Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt’un cenazesi, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi’ne getirildi. Şehidin cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile annesi Hatice Kurt, babası Zekeriya Kurt, eşi Ebru Kurt, oğlu Ömer Faruk Kurt ve yakınları katıldı.

İl Müftüsü Aydın Yığman’ın kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi, Akbelen Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

(DHA)

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