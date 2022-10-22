Şehit uzman çavuş Cemil Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe- Kilit Operasyonu’nda yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 16 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı. Törende ağabeyinin askeri üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı.

Merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, 5 Ekim günü Pençe Kilit Operasyonu’nda teröristlerin açtığı ateşte yaralandı. Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yavaş, dün sabah saatlerinde şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş’ın cenazesi, dün Ankara’dan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Isparta’ya getirildi.

Şehit Yavaş için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bugün öğlende tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Aydın Baruş, askeri erkan, şehidin babası Ali ve annesi Mürşide Yavaş, kardeşleri Burak ve Esen Yavaş ile aile yakınları ve çok sayıda Ispartalı katıldı. Törende ağabeyinin askeri üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı.

Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin’in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş’ın cenazesi, merkeze bağlı Büyükgökçeli köyüne götürülerek toprağa verildi. (DHA)