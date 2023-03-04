Şehit trafik polisinin cenazesi, törenle memleketine uğurlandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde trafik uygulamasında dur ihtarına uymayan sürücünün hafif ticari aracıyla çarpması sonucu yaralanan, tedaviye alındığı hastanede dün şehit olan trafik polisi Hıdır Canoluk’un (41) cenazesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Aydının Nazilli ilçesine gönderildi. Şehidin tabutuna sarılan eşi Eda Eren ile ağabeyi Uğur Canoluk, uzun süre gözyaşı döktü.

Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde 24 Şubat gecesi trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Onur U.ya dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, trafik polisi Hıdır Canoluk ile polis aracına çarpıp, kaçtı. Yaralanan Canoluk, ambulansla Gebze’deki bir özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayın ardından yakalanan, uyuşturucu dahil, farklı suçlardan kaydı olan Onur U., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru Hıdır Canoluk, dün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde 2 yıldır görev yapan şehit polis memuru Hıdır Canoluk için Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene kent protokolünün yanı sıra şehit polis memurunun eşi Eda Eren Canoluk, ağabeyi Uğur Canoluk ve yakınları katıldı. Şehidin tabutuna sarılan eşi Eda Eren ile ağabeyi Uğur Canoluk, uzun süre gözyaşı döktü.

Törende konuşan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, büyük acı yaşadıklarını ifade ederek, Aziz milletimizin huzuru ve güveni için vatandaşımızın can, mal ve emniyetini sağlamak için üstün vazife anlayışıyla görev yaparken sürücü koltuğunda oturan insan kılıklı bir yaratığın dur ikazına uymaması neticesi ömrünü meslek ve vatanına adamış 41 yaşında bizlerden koparmıştır. Şehit kardeşimiz vatanına, milletine, bayrağına karşı sorumluluklarını yerine getirdiği sırada suç işlemeyi yaşam biçimi haline getirmiş bir müptezelin kastıyla Hakka yürümüştür. Allahtan rahmet diliyoruz dedi.

Okunan dualar ve helalliklerin alınmasının ardından şehit polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydının Nazilli ilçesine gönderildi. (DHA)