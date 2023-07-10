Şehit Taş, Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu’nda PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş’ın (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.

Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Taş’ın cenazesi, ilk olarak Karaelbistan Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Taş’ın cenazesi, tören için Hocazade Camisi’ne getirildi. Burada düzenlenen törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları katıldı.

BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Baba Emin Taş’ın güçlükle ayakta durduğu törende şehit Taş’ın cenaze namazını İl Müftüsü Mustafa Tekin kıldırdı. Daha sonra askerlerce omuzlara alınan şehit Taş’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tekbirler eşliğinde Hocazade Mezarlığı’na götürüldü. Bekar olan ve 2 yıl önce TSK’ya katılan Taş’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

“ÖLÜRSEM ANNEM ÜZÜLMESİN”

Öte yandan 12 kardeşi olan şehit Hasan Taş’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Ranzaya uzanırken kendisini cep telefonu ile kaydeden arkadaşına Taş’ın, “Kardeşim, ölürsem ilk başta babam ağlamasın, annem fazla üzülmesin. Bol bol paylaşın beni. Herkes Instagram’da böyle paylaşsın” diyerek seslendiği görüldü.

(DHA)