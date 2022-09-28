Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören
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Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı içerisinde yaşanan kazada şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören düzenlendi. Şehidin cenazesi tören sonrası toprağa verilmek üzere İstanbul’a uğurlandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı’ndaki Tersane Komutanlığı’nda yaşanan kaza sonucu şehit olan Sözlemeli. Er Enes Bıyık için, Donanma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Safiye Bıyık, babası Fikri Bıyık, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, kent protokolü ve askeri erkan katıldı.

Bıyık’ın öz geçmişinin okunduğu tören sonrasında, şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’un Pendik ilçesine gönderildi. (DHA) 

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Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören
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