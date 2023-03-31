Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’a adliyede anma

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin 8’inci yılında, İstanbul Adliyesi’nde düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine konuşan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, “Hepinizi bir Selim olarak görüyorum, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde 8 yıl önce görevi başında öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, törenle anıldı. İstanbul Adliyesi’nde düzenlenen anma törenine, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakan Yardımcıları Akın Gürlek ve Zekeriya Birkan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, başsavcı vekilleri, adliye çalışanları ve baroların yönetim kurulu üyeleri katıldı.

SAVCIMIZI ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ

Anma programında konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın hukukçulara kardeşliği öğrettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bizlere sevginin önemini gösterdi. Aramızdaki bu güçlü birliği ona borçluyuz. Mehmet Selim savcımızın misafirleriyiz. Şu an içinde bulunduğumuz bina onun evi. Savcımızı asla unutmadık ve unutturmayacağız. Bu vesileyle Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere tüm adalet şehitlerimize ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum.”

“SAVCIMIZI HEDEF ALAN KURŞUNLAR, HUKUKA SIKILMIŞTIR”

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da törendeki konuşmasında “Mehmet Selim Kiraz bu vatanın kahraman bir evladıdır” dedi. Birkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ömrünü devletine ve milletine hizmete adamıştır. O gün şehit savcımızı hedef alan kurşunlar, aynı zamanda yargıya, adalete ve hukukun üstünlüğüne sıkılmıştır. Bu menfur saldırıda, ömrünü adalete adamış bir kahramanı hedef alanların gayesi bellidir. Terör örgütlerinin asıl amacı milletimizin birliği ve bütünlüğüdür. Hainler emellerine ulaşamayacaklardır. Milletimizin birliğini bozamayanlar çare olarak teröre başvurmaktadır. Terör örgütleri, milletimizin başına musallat edilmiş organize gruplardır. Bu suç örgütlerinin isimleri değişmekle birlikte, yönlendikleri hedef bellidir. Nihai amaçları birliğimizi zayıflatmaktır.”

HEPİNİZİ BİR SELİM OLARAK GÖRÜYORUM

Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ise “Hepinizi bir Selim olarak görüyorum. Bugüne kadar gelmiş bütün şehitlerimizin, depremde kaybettiğimizin şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” diye konuştu. (ANKA)