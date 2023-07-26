Şehit Özler için Edirne’de tören

Edirne’de askeri araç kazasında şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler’in (28) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı’ya uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası şehit Özler’in eşi Mihriban Özler (30), eşinin askeri kıyafetiyle törene katıldı.

Süloğlu ilçesindeki 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, askeri birlikte dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen araç kazasında ağır yaralandı. Özler, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehit Özler için bu sabah Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde tören düzenlendi. Törene Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, şehidin eşi Mihriban Özler, kızları Esila İkra (5) ve Açelya Büşra Özler (3) ile silah arkadaşları katıldı.

Törene şehit Özler’in eşi Mihriban Özler, eşinin askeri üniformasıyla geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Özler, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Tören saygı duruşu ve şehit Özler’in özgeçmişinin okunmasıyla başlandı. Duaların okunmasının ardından şehit Özler’in cenazesi, memleketi Çankırı’nın Alıcı köyünde toprağa verilmek üzere Edirne’den uğurlandı.

(DHA)