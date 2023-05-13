Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük (23), memleketi Hatay’ın Hassa ilçesinde toprağa verildi. Yakup Küçük, şehit oğlunu el sallayarak uğurladı. Şehidin ikiz kardeşi Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Küçük ise ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Hassa ilçesi Mazmanlı Küçükger Mahallesindeki baba evine getirildi.

Şehit oğullarını kapıda karşılayan anne Zöhre ile baba Yakup Küçük, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin ikiz kardeşi Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Küçük, ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Evinde alınan helalliğin ardından, Yakup Küçük, oğlunu el sallayarak uğurladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehidin cenazesi, tören için mahalle mezarlığına getirildi. Buradaki törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman ile şehidin yakınları katıldı. Törende oğlunun tabutunu öpen Zöhre Küçük, Allahtan para, pul istemedik. Tek istediğim, oğullarımın sağlıklı ve sıhhatli olmasıydı dedi. Şehidin ailesini, törende bulunan yetkililer teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Küçük, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)