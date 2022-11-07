Şehit Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin üs bölgesine taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün (21) cenazesi, memleketi Gaziantep’te, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer (23), memleketi Hatay’da toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk için Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki evinin avlusunda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halik Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin babası Hasan ve annesi Zeliha Öztürk, kardeşleri ile çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı namazın ardından şehit Mustafa Öztürk’ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ŞEHİT ER İSMAİL ESMER, HATAY’DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Irak’ın kuzeyinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer (23), memleketi Hatay’da toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in cenazesi, Şırnak’taki askeri törenin ardından memleketi Hatay’a getirildi. Şehit Esmer için ikindi vakti Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi’ndeki mezarlık kompleksinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Esmer ailesi ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Esmer’in yakınları, törende gözyaşı döktü. İsmail Esmer’in cenazesi, kılınan namazın ardından top arabasıyla götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)