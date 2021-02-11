Şehit düşen Yüzbaşı Coşkun’un acı haberi baba evine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal-2 operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Çatışmada şehit düşen askerlerden Özel Kuvvetlerde görevli Komando Yüzbaşı Burak Coşkun (46) şehadet haberi, Ankara’daki baba evine ulaştı.

Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken 4 asker de yaralandı. Çatışmada şehit olan Özel Kuvvetlerde görevli Komando Yüzbaşı Burak Coşkun’ın şehit haberi, Ankara’daki baba evine, jandarma yetkilileri tarafından verildi. Şehit haberini alan baba Gülbay ve annesi Gülten Coşkun gözyaşlarına boğulurken komşuları tarafından apartman Türk bayrakları ile donatıldı. Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, ailesinin tek oğlu olurken şehidin 6 yaşında bir kızının olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz” denildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kartal- 2 operasyonunda şehit olan askerler içinde bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, “Kahraman silah arkadaşlarımız 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı. (İHA)