Sedefnur nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi

Kocaali’de, polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği 7’nci kattaki evin balkonundan düşüp yaralanan Sedefnur Çağlar (23), olayla ilgili ifade verdi. Sedefnur daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu ve arkadaşının engel olduğunu belirterek, olay gününü ve nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi.

Olay, 9 Ocak’ta Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte, polis memuru O.Ç.’nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7’nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Evin sahibi polis memuru O.Ç. idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında evde bulunan O.Ç.’nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas’a götürüldü.

HAKİM İFADESİNİ ALDI

Olayın ardından Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması 20 Ekimde Kocaeli Adliyesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Ahmet Ata, olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ve onun kız arkadaşı E.Ş. salonda hazır bulunurken, yürüme engeli bulunan Sedefnur Çağlar ise sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamadı. Sedefnur’un ifadesinin alınamaması üzerine, davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için ‘naip hakim’ atanması talebinde bulunuldu. Mahkeme heyeti talebi kabul etti. Naip hakim, Sivas’ta yaşayan Sedefnur’un hastanede ifadesini aldı.

OLAY GÜNÜNÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Sedefnur ifadesinde, olay günü evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi. Sedefnur daha önce intihar girişiminde bulunduğunu, arkadaşı Ahmet Atanın engel olduğunu belirtti. Ahmet Atanın kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadığını, ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu ifade etti.

Dava, Sedefnur’un ifadesinin eklenmesinin ardından 19 Ocak tarihinde ikinci duruşmanın görülmesiyle devam edecek. (DHA)