Sedef Kabaş’a gece yarısı gözaltısı Erdoğan’ın sözlerini gündeme getirdi
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Sedef Kabaş’a gece yarısı gözaltısı Erdoğan’ın sözlerini gündeme getirdi

Gazeteci Sedef Kabaş’ın gece saat 02.00 sıralarında gözaltına alınması ve ardından ‘kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu’ gerekçe gösterilerek tutuklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 ay önce yaptığı açıklamaları gündem oldu. Erdoğan, “Yeni düzenlemeyle, sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelde, havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdik” demişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Eylül ayında yapımı tamamlanan Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’ndeki konuşmasında ‘yargı reformu’ hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, “Yeni düzenlemeyle, sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelde, havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdik” demişti.

Erdoğan’ın bu sözleri hafızalarda yerini korurken, gazeteci Sedef Kabaş’ın 1 hafta önceki açıklamalarının sosyal medyada gündeme getirilmesi sonrasında gece 02.00 sıralarında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınması tepki çekti. Birçok siyasetçi ve hukukçu, Erdoğan’ın daha 5 ay önce söylediği o sözleri hatırlattı. Erdoğan’ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Sedef Kabaş’a gece yarısı gözaltısı Erdoğan’ın sözlerini gündeme getirdi
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