Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer’deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı. Kabaş, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sedef Kabaş emniyetteki işlemlerinin ardınan saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.
Kabaş, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. (DHA)
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