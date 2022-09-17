Sedat Peker’in evine silahlı saldırıda bir kişi tutuklandı

Sedat Peker’in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyeleri arasında alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtilen silahlı kavgada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Beykoz’da yaşanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan biri kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Ş. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Beykoz’da 14 Eylül’de yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker’in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinden Ömer Ş’nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G’yi alacak meselesinden vurduğunu tespit etmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ömer Ş. polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yakalanmıştı. Y.G’yi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ömer Ş’ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı. (AA)