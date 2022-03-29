Seçmen Millet İttifakı’ndan ne bekliyor?

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nin oluşturduğu / oluşturacağı Millet İttifakı, 2. ‘yuvarlak masa’ toplantısını da gerçekleştirdi. Ali Babacan’ın ev sahipliğindeki toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanları, cumhurbaşkanı adayının ‘’ortak aday’’ olması yönünde görüş birliğine vardı. Kulislere yansıyan bilgilere göre toplantıya katılan liderler “Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda kazanılmalı’’ görüşünde birleşmişler.

HDP NE YAPACAK?

Tabii bu bağlamda sadece 6 partinin bu konuda uzlaşması yetmiyor. Meral Akşener’in hoşuna gitmese de cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak için HDP seçmeninin oyuna ihtiyaç var. HDP nasıl bir yol izleyeceğini henüz açıklamadı. Ancak HDP’nin de ‘’ortak aday ve ilk turda kazanma’’ politikasına sıcak olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak için HDP yönetimi ve seçmenini tatmin edecek bazı ‘ilkeler’ üzerinde uzlaşılması gerekiyor. HDP’nin böyle bir aşamada, ‘’makul ve mantıklı’’ bir çözüm önereceğini düşünmek istiyorum.

ADAY BEKLENTİSİ

Meselenin diğer boyutu ise Millet İttifakı’nın nasıl bir yol haritası izleyeceği…

Millet İttifakı madem ‘’ortak aday ve ilk turda kazanma’’ görüşünde birleşti, o halde artık cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinin de hızlanması gerekiyor. Millet İttifakı’nın ‘’Adayımızı açıklarsak yıpratırlar’’ sözü hem gerçekçi değil, hem de bir anlam ifade etmiyor. Bu söz ‘’zaman kazanmak ve top çevirmek’’ten başka bir anlam taşımıyor.

ZOR BİR SÜREÇ

Oysa ki; Millet İttifakı’na oy vermeyi düşünen milyonlarca seçmen, cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu bilmek istiyor. Ki; aday açıklandığı günden itibaren çok yoğun bir tempoyla çalışmak zorunda. Tüm iller ve ilçelerin büyük bölümü ziyaret edilecek, belki köylere bile gidilecek. Yüzlerce TV, Youtube ve radyo programı yapılacak. Gazetelere röportajlar verilecek. Belki kitlesel mitingler organize edilecek. Ve en önemlisi, bu arada cumhurbaşkanı adayı olacak kişi, ‘’Nasıl bir Türkiye?’’ sorusuna tatmin edici cevaplar verecek.

Kısacası, neresinden bakarsanız bakın, hayli çetin ve zorlu bir süreç…

Bu yüzden, adayın açıklanması artık ertelenmemeli; Millet İttifakı, en geç Haziran ayında adayını kamuoyuna ilan etmelidir.

Çünkü; adayın açıklanması geciktikçe, özellikle CHP tabanı “Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu mu dayatılacak?’’ şüphesine kapılıyor. Ve bu şüphe, seçime olan ilgiyi azaltıyor.

Meselenin bir boyutu ise başka……

Gelin ona da bakalım……

Fazla söze gerek yok…

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıklamadan önce, adayını belirleme yöntemini de netleştirmesi gerekiyor. Doğru olan, en geniş kesimlerin düşüncesini alarak bir aday profili çıkarmaktır. Ancak buna hiçbir liderin yanaşmadığı biliniyor. Herkes kendi kafasındaki profilin aday olmasını istiyor. Seçmenin duygu ve düşüncelerini önemseyen yok…Türkiye’de artık seçmenin düşüncesi yokmuşçasına siyaset yapılıyor.

SEÇMENE NE ANLATACAKLAR?

Ancak seçmenin büyük bölümü buna rağmen, yine de büyük bir feraset örneği göstererek sandık başına gidiyor. İşte bu bağlamda, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin ve cumhurbaşkanı adayının seçmenin karşısına ‘’Türkiye’nin 5 temel sorununa 5 çözüm önerisi’’ ile çıkması gerekiyor.

Üzerinde uzlaşılan 5 temel sorun ve çözüme yoğunlaşılması halinde, hem anlatması hem de ikna etmesi kolaylaşır.

Diğer yöntem; yani her soruna ayrıntılı çözüm önerisi boşa zaman kaybına yol açmaktan ve kafa karıştırmaktan başka bir işe yaramaz…

Ukrayna’nın mayın tezgahı!

Ukrayna Cumhurbaşkanı, AB ve ABD’nin ‘’çiçek çocuk’’u Zelenski, hem Türkiye’yi hem de NATO ülkelerini savaşa sokmak için elinden geleni yapıyor.

Zelenski’nin son ve kirli tezgahı ise Odessa sahiline bıraktığı başı boş mayınlar……

YAPTIĞI SAVAŞ SUÇU

420 adet olduğu sanılan mayınlar, Karadeniz’in sularında serserice dolaşıyor. Mayınları serbest bırakarak 1907 Lahey Anlaşması’nı ihlal eden ve ‘savaş suçu’ işleyen Zelenski, bu kirli taktiği devreye sokarak, NATO’yu ‘’mayın temizleme bahanesi’’ ile sahiline çekmeye çalışıyor. Uzmanlar, ‘’NATO bu bahaneyle Karadeniz’e girerse, savaşın boyutu değişir ve savaş Türkiye’yi de içine alır’’ uyarısında bulunuyor.

YENİ TUZAK…

Zelenski’nin bu kirli ve insanlık dışı taktiği, Türkiye’nin deniz ticaretine darbe vurması açısından da ele alınmalıdır. Zelenski, ülkesini ateşe atmakla yetinmiyor; tüm dünyayı sonu gelmeyecek bir savaşın içine çekmeye çalışıyor.

UKRAYNA’YA SORMALIYIZ

Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da yapılacak olan görüşmelerde bu konuyu hassasiyetle dile getirmeli; serseri mayınların kaç tane olduğu ve nerelere bırakıldığı bir an önce öğrenilmelidir.