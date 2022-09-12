Muhalefeti dağıtma çalışmaları sürüyor.

İktidar medyası, Kılıçdaroğlu aday olursa diye CHP içinde genel başkan olmak için bir yarış yaşanıyor algısını ortaya attı.

Birincisi iktidar medyası; seçimleri değil Millet İttifakı’nın en önemli partisi olan CHP’nin genel başkanı kim olmalıyı tartışalım istiyor!

İkincisi seçilirse tartışması yok seçilirse şöyle bir Türkiye olur tartışması hiç yok.

Kılıçdaroğlu aday oluyor ama kazanamıyor yerine de geçme yarışı yapılıyor algısı veriliyor!

Yani verilen algıda Millet İttifakı kaybediyor.

Peki, AKP kaybedince ne olacak?

Dikkat ederseniz kim genel başkan olacak demiyorum!

Seçimi kaybedince ne olacak? AKP kaybedince herkes ben bu gemiye hiç binmedim deme yarışına girecek.

Olsun varsın, buna takılmayın. Parlamenter rejime dönülmesi, Türkiye’de herkesin nefes almasına yardımcı olacaktır.

Ya parti ne olacak?

Rejimi değiştiren parti unvanı ile parlamenter rejim tarihimizde adından başka bir şey kalmayacak. Millet İttifakı’na gelince iktidarın ittifak içinde yarattığı karmaşayı engellemenin birinci yolu tek ses çıkmasıdır.

Bir sözcü ile bu sağlanabilir.

En kısa sürede bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum.

Diğer yandan Türk Milleti, umudunu Millet İttifakı’na bağlamışken ittifakı oluşturan partilerin kendi seçim süreçlerine çalışmaları doğru değildir. Genel başkanları sıkıştırıp genel başkanlık için ön açma çalışmaları da doğru değildir.

Unutulmamalıdır ki seçim kaybedilirse iktidarın, koltuğu altındaki anayasa hemen devreye girecektir.

İşte o zaman iktidar dâhil parlamenter rejimin tüm partileri yok olacaktır.

Halkımız, 1921’de İrade-i Milliye’de yer alan Atatürk’ün şu çağrısının tekrar yapılmasını istiyor!

“Kendi kişisel çıkarları için yabancılarla işbirliğine giren ve gücünü halktan almayan küçük bir azınlığın dışındaki tüm güçler; aralarındaki etnik, dini ve siyasi ayrımları ERTELEYEREK Ulusal Kurtuluş Mücadelesi yolunda birleşmelidir.”