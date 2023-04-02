Seçime 42 gün kaldı: Seçmen listesinde son gün

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 20 Mart’ta askıya çıkardığı seçmen listelerinin kontrolü ve itirazlar için tanıdığı süre bugün sona erecek. Seçmen kaydı olmayan ya da bilgi değişikliği yapmak isteyen yurttaşların, nüfus müdürlüklerine başvurduktan sonra belgelerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

YSK’nın hazırladığı takvimine göre, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi dolayısıyla 20 Mart’ta askıya çıkarılan seçmen listelerindeki eksikliklerin tamamlanması ve itirazlar için tanınan süre bugün saat 17:00’de bitecek.

Yurttaşların, seçmen listesinde olup olmadıklarını e-Devlet’ten sorgulaması ya da bağlı oldukları muhtarlığa giderek listede yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Yurt içi seçmenler e- Devlet’ten “Yurt İçi Seçmen Sorgulama” bölümünden, YSK’nın mobil uygulamasından, 444 9 975 numaralı telefondan ya da YSK Çağrı Merkezi’nden seçmen kaydını kontrol edebiliyor.

Seçmen kaydı olmayan ya da bilgi değişikliği yapmak isteyen yurttaşlar, nüfus müdürlüklerine başvurmaları, burada yapılacak düzeltme işlemlerinin, başvuru belgesinin örneği ile ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deprem bölgesinde oy kullanacak yurttaşlar için ise seçmen kütüğüne kayıt işlemi yaptırabilmeleri amacıyla da düzenleme yapıldı. İl içinde ya da il dışında başka yere taşınan; çadırda, konteynerde, öğrenci yurtlarında kalan depremzede yurttaşlar, bulundukları yerin seçmen kütüğüne kaydolabiliyor. Bunun için, nüfus müdürlüklerine başvurunun ardından, bu başvuru evrakının örneğini bulundukları yerin ilçe seçim kuruluna vermeleri gerekiyor.

Oyunu yurt dışında kullanacak seçmenler ise seçmen kaydını yaptıktan sonra, eksik bilgi olması halinde, bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına başvurabiliyor. Türkiye’de bulunan yurt dışı seçmenler de pasaportları ile birlikte önce nüfus müdürlüğüne ve sonra ilçe seçim kuruluna başvurarak gerekli işlemleri yapabiliyor. (ANKA)