Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak

28. Dönem Parlamentosu’nu belirlemek için 14 Mayıs’ta yapılacak seçime milletvekili geçici aday listesi veren 26 parti den 13 ‘ü tek başına, 13 ‘ü ise ittifaklar adı altında girecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne, 36 siyasi parti nin katılma yeterliliğine sahip olduğunu tespit etti, bunlardan 26’sı milletvekili geçici aday listelerini dün YSK’ya sundu.

YSK’ya geçici aday listesini sunan parti ler şöyle:

“Adalet Birlik Parti si, Adalet Parti si, Adalet ve Kalkınma Parti si, Anavatan Parti si, Bağımsız Türkiye Parti si, Büyük Birlik Parti si, Büyük Türkiye Parti si, Cumhuriyet Halk Parti si, Genç Parti , Güç Birliği Parti si, Hak ve Özgürlükler Parti si, Halkın Kurtuluşu Parti si, İYİ Parti , Memleket Parti si, Millet Parti si, Milliyetçi Hareket Parti si, Milli Yol Parti si, Sol Parti , Türkiye İşçi Parti si, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Parti si, Vatan Parti si, Yeniden Refah Parti si, Yenilik Parti si, Yeşiller ve Sol Gelecek Parti si, Zafer Parti si.”

Siyasi parti ler ve ittifakların seçimde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri de kurayla belirlendi.

En az 41 seçim çevresinde liste vermeyen oy pusulasında yok

YSK’ye, dün geçici aday listesini sunmayan veya en az 41 seçim çevresiyle ilgili liste vermeyen parti ler oy pusulasından çıkarılacak.

Kurul, parti lerin dün sundukları geçici aday listelerini incelemeye başladı. İncelemelerin ardından siyasi parti lerin aday listelerindeki eksiklikleri 14 Nisan Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekiyor, bu sürecin ardından oy pusulalarına son şekli verilecek.

Cumhur İttifakı’nda 4 parti kendi logosuyla pusulada

Bazı siyasi parti ler, “Cumhur”, “Millet”, “Ata”, “Emek ve Özgürlük” ve “Sosyalist Güç Birliği” ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı.

Bu kapsamda, AK Parti , MHP, BBP ve Yeniden Refah Parti si, “Cumhur İttifakı” adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı’na destek veren DSP ve HÜDA PAR’ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında bulunmayacak.

Pusulada Millet İttifakı bölümünde iki parti

“Millet İttifakı”nı, CHP, İYİ Parti , Saadet Parti si, Gelecek Parti si, Demokrasi ve Atılım Parti si (DEVA Parti si) ve Demokrat Parti oluşturdu.

İttifak içindeki Demokrat Parti , DEVA, Gelecek Parti si ve Saadet Parti sinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK’ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı.

Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Parti nin logoları yer alacak.

HDP ve EMEP de oy pusulasında yok

Yeşiller ve Sol Gelecek Parti si (Yeşil Sol Parti ), Türkiye İşçi Parti si (TİP) ve Emek Parti si (EMEP) de “Emek ve Özgürlük İttifakı” adıyla seçime katılma kararını içeren protokolü YSK’ye sunmuştu. Ancak 1 Nisan tarihli dilekçesiyle EMEP ittifaktan çekilme kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bundan sonra Yeşil Sol Parti ile TİP arasında devam etmesine karar verildi.

Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı. YSK’ya bu kapsamda dilekçe veren HDP, oy pusulasında yer almayacak. Seçime yine bu ittifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan EMEP de pusuladan çıkarıldı.

Ata ittifakı 2 parti

Zafer Parti si Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Parti si Genel Başkanı Vecdet Öz’ün imzalarını taşıyan ve “Ata” adı verilen ittifaka ilişkin protokol ile bu protokolün milletvekili aday listeleri de YSK’ye ayrı ayrı teslim edildi.

“Sosyalist Güç Birliği İttifakı” adı altında seçime girme kararı alan Türkiye Komünist Parti si, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti de listelerini ayrı ayrı YSK’ya sundu.

YSK’daki kura çekimi sonuçlarına göre siyasi parti ler ve ittifakların sıralaması belirlenmişti ancak milletvekili geçici aday listesi vermeyen veya liste verip eksikliklerini süresinde tamamlamayan parti lerin listeden çıkarılması sonrası oy pusulası yeniden şekillendirilecek.

Pusulada 26 parti nin amblemi yer alacak

Böylece seçime, 26 parti den 13 ‘ü tek başına, 13 ‘ü ise ittifaklar adı altına katılıyor.