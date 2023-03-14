Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için hazırladığı takvim, Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart 2023 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı aday listesi ise 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanarak kesinleşecek.

YSK’nın 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 14 Mayıs’ta yapılacak. Adaylar ilk turda yeterli oyu alamazlar ise ikinci tur 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Milletvekili seçimleri de 14 Mayıs’ta yapılacak.

CUMHURBAŞKANI KESİN ADAY LİSTESİ 31 MART’TA YAYIMLANACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan seçim takvimine göre; cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK’ya yapılacak adaylık başvuruları 19 Mart Pazar günü başlayacak, 23 Mart Perşembe günü saat 17.00’de sona erecek. 31 Mart Cuma günü, Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak. Aynı gün cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi de başlayacak. 13 Mayıs Cuma günü seçim propagandası sona erecek. Milletvekili aday listeleri ise 19 Nisan Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşecek.

İTTİFAK PROTOKOLÜ İÇİN SON GÜN 24 MART

24 Mart Cuma günü, ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmelerinin son günü.

20 Mart Pazartesi günü, seçmen listeleri askıya çıkarılacak. Bu listeler, 2 Nisan Pazar günü askıdan indirilecek. Askıdaki listelere yapılacak itirazlar 3 Nisan günü karara bağlanacak.

14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak. Cumhurbaşkanı seçimi için adaylar ilk turda yeterli oy alamazlar ise ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ 27 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

12 Nisan Çarşamba günü, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleşerek, seçmenlerin oy kullanacağı yer ile sandıklar belirlenecek. 27 Nisan Perşembe günü, gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak, 24 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. (DHA)