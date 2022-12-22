Seçim olursa oyumu kime vereceğim?..

Siyasette vefa olur mu?..

Olmalı…

Peki:

Siyasetçide vefa olur mu?..

Ne yazık ki:

Genelinde olmuyor…

Ama…

Siyasetçide de vefa olmalı…

★

Yok efendim “vefasızlık” örneği olarak Erdoğan’ı vermeyeceğim…

O konudaki kararı (Hükmü) tarih verecek…

Ben bu yazıda:

Akşener ve İmamoğlu’ndan söz edeceğim…

★

Yanlış anlaşılmasın…

“Akşener ve İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na ihanet ettiler” demiyorum…

“Etmesinler” diyeceğim…

★

Çok değerli bu iki siyaset insanı kabul etsinler ki:

Kılıçdaroğlu’nun büyük fedakârlıkları…

Olağanüstü uzlaşma becerisi olmasaydı…

Bugün siyaset dünyamızda:

Ne İYİ Parti vardı…

Ne Akşener vardı…

Ne de İmamoğlu vardı…

★

Efendim:

“Kılıçdaroğlu seçilemezmiş, kamuoyu anket sonuçları onu gösteriyormuş…”.

★

Yahu seçimlere 6 ay var…

Kemal Bey bütün itirazlara rağmen İmamoğlu’nu İBB başkanlığına aday gösterdiğinde…

Ekrem Bey…

İstanbul’da bile sadece:

Yüz kişiden on beş kişi tarafından biliniyordu…

★

Eğer Akşener ve İmamoğlu:

Her yüz seçmenden altmış beşinin:

“Erdoğan’a oy vermemekte kesin kararlı” olduğu gerçeğini unutmayıp…

Seçilecek cumhurbaşkanında:

Mağduriyet ve karizmanın değil…

Kariyer ve liyakatin önemli olduğunu anlatırlarsa…

Kemal Bey ilk turda mutlaka seçilecektir…

★

Peki…

Her şeye rağmen İmamoğlu aday gösterilirse:

Tercihim ne olur?..

Söyleyeyim:

Oyumu…

Altılı İttifak’ın göstereceği adaya veririm…

Unutmayın…

Sırık fasulyesi kavağın boyuna erişince:

“Kaç yılda bu boya geldin” diye sormuş…

“Çok yılda geldim” diye cevaplamış kavak…

Gülmüş sırık fasulyesi…

“Bir de bana bak” demiş… “Sadece iki ay önce ekildim…”

Kavak da gülmüş:

“Hele bir kış gelsin, ben seni o zaman görürüm…”.

Kış gelmiş…

Fırtına, kar, boran…

Fasulyenin sarılarak yükseldiği sırık yer ile yeksan…

Tabii ki fasulye de yerlerde sürünüyor…

Kavak ise…

İlkbaharda yeniden açacak olan yapraklarını dökmüş sadece…

Ama…

Dimdik ayakta…

Yerde sürünen fasulyeye…

Kibir yapmadan seslenmiş:

“Ben buraya çok yılda geldim ama kendim geldim… Sen ise bir sırığa sarılarak yükseldin… Bak, sırık yok sen de yoksun artık buralarda…”.

Birilerinin omzuna basarak…

Ya da…

Bir sırığa sarılarak yükselenler…

Omzuna bastıklarınız…

Ya da…

Gövdesine sarılarak yükseldiğiniz sırıklar yoksa…

Yerlerde sürüneceğinizi:

Unutmayın…

Felâket odur…

Başörtü takmak ya da takmamak:

Temel hak ve özgürlüklerden…

Bu konuda:

Referandum olmaz…

Aksi halde…

★

Bugün:

“Ev dışında ya da kamu ve özel kurumlarda başörtü takmak serbest olsun mu olmasın mı?” diye referanduma gidilirse…

Başka bir zaman da:

“Başörtüsüz sokağa çıkmak yasak olsun mu olmasın mı?” diye referandumuna gidilir…

Ki…

İşte asıl felâket odur…

★

Saygıdeğer milletvekillerimiz başörtüsüne özgürlük sorununu…

Keşke anayasayla değil:

Kanunla çözseler…

Merak ediyorum…

Erdoğan:

“İnadına inşa edilecek” demişti…

Bahçeli de:

“Mutlaka yapılmalı” diyerek ortağına destek vermişti…

★

Anladınız…

İktidarın:

İstanbul Kanalı macerasından söz ediyorum…

★

103 emekli amiral sorumluluklarını yerine getirdiler…

Kanalın inşasının:

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni boşa çıkaracağı bilgisini:

Kamuoyuyla paylaştılar…

★

Erdoğan her zaman olduğu gibi:

Ağır hakaretler etti…

Yargı’yı harekete geçirdi…

Bahçeli:

“Apoletleri sökülmelidir” derken…

Manevi kızı Akşener ise yurtsever Amirallere:

“Zevzekler” diyerek hakaret etti…

★

Ve iki gün önce…

Dava sonuçlandı…

Amiraller beraat etti…

★

Tabii ki Savcı hemen:

“İstinafa gideceğim” dedi…

Giderse gitsin…

Süreç en az altı ay sürer…

6 ay sonra…

Yurtsever amiraller:

Özgürlüklerinin tadını çıkarır…

Montrö’yü kurtarmış olmanın onurunu yaşarken…

Savcının ne yapacağını:

Çok merak ediyorum…



Büyüdük mü?..

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dedi ki:

“Türkiye dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri. Artık yoksul bir ülke değil…”.

★

Vedat Hoca yanlış biliyor…

Ve…

20 yıl öncesini unutmuş görünüyor…

★

AKP 2002’de iktidar olduğunda…

Türkiye ekonomisi…

Dünya’nın:

17. büyük ekonomisiydi…

★

Bugün ise…

22. Büyük ekonomisi.

★

Vedat Hoca…

Buna:

“Zenginleşme” değil:

“Fakirleşme” denir…

Günün soruları…

Değerli ekonomistlerimiz lütfen beni de bilgilendirir misiniz?..

★

Suudilerden beklenen para geldi mi?

Katar kaç milyar dolar gönderdi?

Birleşik Arap Emirlikleri sözünü tuttu mu?..

Tuttuysa kaç milyar dolar geldi?..

Rusya’dan gelen doğalgazın parasını ödüyor muyuz?..

Yoksa:

Veresiye defterine mi yazılıyor?

Lütfen beni de bilgi sahibi yapınız…

★

NOT:

Büyük iktisatçılarımızın bu köşeyi okuduklarını zannetmiyorum…

O ustaları okuyan dostlardan rica etsem…

Benim adıma onlar sorup öğrenseler…

Ve…

Beni de bilgilendirseler…

Lütfen…

Israrlı ve kararlılar…

AKP yönetiminin anayasamızın ikinci maddesiyle sorunu olduğu:

Sır değil…

★

29 Ekim 2023’te de iktidarda olabilmek için…

%8-10’luk kökten dinci…

İslâm devleti kurulmasını bekleyen bir kitleye halen:

“Bize bir kez daha şans verin, Cumhuriyet’in 100. Yılında reklam arası bitecek, 100 yıl öncesindeki rejime döneceğiz” umudu pompalıyor…

★

O rejimin:

İslâm Devleti…

Erdoğan’ın da “halife” olacağını zanneden zavallılar…

Bunun asla gerçekleşemeyeceğini bilmiyor olmalılar ki…

AKP teşkilâtları…

Bu havayı yaymakta:

Israrlı…

Ve…

Kararlılar…

Günün tweeti

Savaş Genç

@savasgnc

İran alev alev yanarken…

Gençler tek tek idam edilirken…

Kadınlara işkence yapılırken…

AKP iktidarının tek satır açıklama yapmaması:

Çok ilginç değil mi?..

Neden?..”

Günün fotoğrafı

Bahçeli, Erdoğan hakkındaki görüşlerini değiştirmeden önce…

Şöyle demişti: