Seçim Güvenliği…!

1946 seçimleri ‘ayıplı seçim’ sayılır.

Seçimlerin en temel ilkesi sayılan oyların gizliliği ilkesi ihlal edilmişti.

Yani…Yapılması gerekenin tam tersi yapılmıştı.

Oylar açık kullanılmış… Tasnif kapalı…

Ama ayıplı seçimlerde 46 seçimi tek değildi.

1982 Cumhurbaşkanlığıseçimleri neredeyse şeffaf bir zarf içinde red oyları kahverengi pusulayla verilebilecekti.

Düşünsenize…

Askeri yönetim var başta… Sandığa gitmişsin… Kahverengi pusulayı zarfa koyup atacaksın.

Zarfın içi gözüküyor. Redverdiğin gün gibi ortada…

Kabul oyu beyaz.

Beyazlar 92 çıktı.

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Ayıplı seçimden başka bir de “Acayip seçim” vardır.

O da 2018 seçimleri…

Nasıl mı?

★★★

17.00’de tüm Türkiye’de seçim sandıkları kapandı.

Normalde en az ilk iki saat veri akışı olmazdı.

Ne kadar YSK elektronik sisteme geçse de… Her sandığın sayılması… Onların tutanağa geçmesi… Olası itirazlar… Tutanağın imzalanması… Okuldaki sandıkların tümünün tek tutanakta birleşmesi bile 1 saati geçer.

Hadi jet hızıyla yapıldı her işlem diyelim.

1 saatte okullardan ilçe seçim kurullarına sonuçlar gelmeye başlar.

Bir de ilçe seçim kurulunda aynı birleştirmeler yapılacak.

Yani biz gazeteciler biliriz ki…

17.00 de kapanan sandıktan 19.00 dan önce ilk sonuç falan gelmez.

Zaten YSK da bunu bildiği için genelde seçim yasaklarını 21.00 de kaldırırdı.

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Merkez medyada bir haber kanalındayım. Seçim gecesini yorumlayacağız gazeteci arkadaşlarla…

O da ne…?

18.35 İlk seçim sonuçları haber merkezlerine düşmeye başladı.

Patır patır kanallar da yayınlamaya başladılar.

Biz noluyo yahu demeye kalmadan…Ekranda ilk sonuçları gördük.

18.45 Sandıkların yüzde 23’ünün açıldığı duyuruldu. İlk sonuçlara göre Erdoğan 59 Muharrem İnce 26 idi.

Millet ittifakının taraftarları pek çoğu sandık başından mesaj atıyordu bana…

Daha burada oy sayımına başlamadık. Bu sonuçlar nerden çıkıyor.

Ben halen tedbirli konuşuyorum.

“Bu veriler sağlıklı gözükmüyor. Sandık sonuçlarının daha fazla gelmesi lazım.”

Bu arada…

CHP’nin organize ettiği ‘Adil Seçim Platformu’ var.

Bir yandan da herkes gibi gözüm onda…

Ama onlardan tık yok…

Anadolu Ajansı ise tıkır tıkır veri akıtıyor.

Saat 20.00 Önce Muharrem İnce sonra Meral Hanım… Anadolu Ajansı’nın manipülatif paylaşım yaptığını söylediler.

Saat 20.40 MHP Lideri Bahçeli Erdoğan’a tebrik telefonu açtı.

Saat 21.00 Biz halen ekranda mevcut verileri yorumluyoruz. Ama tuhaflık var. Mesela Tunceli’de Erdoğan önde gözüküyor. Bu olamaz diyorum. Laf araya kaynıyor.

Veriler akıyor.

Saat 21.40 Adil Seçim Platformu sisteme saldırı olduğunu ve çöktüğünü açıkladı.

Biz kaldık Anadolu Ajansıyla başbaşa…

Saat 22.00 Bizim ekran yavaş yavaş seçim zaferinden söz etmeye başladı. Benim gözüm halen verilerde…

Saat 22.10 Tv ekranında benim bölüm bitti. Kanaldan çıktım… Bir başka merkez kanalla sözleşmişiz. Oraya yola çıkıyorum. Telefonum çaldı.

“Gürkan Bey…! Erdoğan’ın zaferi kesinleşti… Biz seçim sonuçlarını yorumlamaktan çok Ankara’dan ve İstanbul Huber köşkündeki kutlamaları yayınlayacağız. Teşekkür ederiz.”

Saat 22.20 İyi bari eve dönelim dedim ulaştırmadaki şoför arkadaşa…

Yolda kutlama konvoyları kornaları köklüyorlar…

İstanbul’un her yerinden hava sıkılan silah sesleri duyuluyor…

23.00 Evdeyim. Telefonum susmuyor. İlçelerden illerden onlarca izleyici mesaj atıyor telefon açıyor.

-Biz halen sandık başındayız.

-Daha ilçe seçim kurulu birleştirmeyi yapmadı…!

-Burası henüz hiç sayılmadı…

-Biz itiraz ettik sonucu bekliyoruz.

-Neden bir açıklama yapılmıyor…!

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Mesajların ardı arkası kesilmiyor.

Herkes kabuğuna çekilmiş gibi…

Oysa ertesi gün görecektik ki…

Erdoğan’dan 1.5 puan oy bu tarafa geçse…

Seçim 2.tura kalıyordu.

Ama her ne hikmetse…

Herkes ortalıktan kaybolmuştu.

Herşey rekor bir sürede…Tam 6.5 saatte bitmişti.

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00.37 FoxTv’yi açtım. İsmail Küçükkaya gelen mesajı okuyordu…

“Adam kazandı.”