Scholz: Alman tankları, Rus topraklarına saldırı için kullanılmayacak
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Scholz: Alman tankları, Rus topraklarına saldırı için kullanılmayacak

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukraynaya gönderilmesi kararlaştırılan tankların Rus topraklarına saldırı için kullanılmayacağı konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile anlaştığını belirtti.

Almanya merkezli Bild gazetesine açıklama yapan Scholz, Alman tanklarının Ukrayna sınırları içinde kullanılacağını, Rusya Federasyonu topraklarına herhangi bir saldırı amacıyla kullanılmayacağını belirtti. Scholz, bu konuda gelen soruyu ise Bu konuda bir fikir birliği var diyerek yanıtladı. (DHA)

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