Sayın başkan nasılsınız?

İcardi, Wanda peşinde kafasına göre takılıyor. Galatasaray’ın maçı varken atlıyor uçağa Arjantin’e uçuyor. Özel hayatını Galatasaray’daki sorumluluğunun önüne koyan İcardi’ye Galatasaray büyüklüğünü göstererek rehabilite edecek bir duruş şart! Saha içini toparlamaya çalışırken saha dışını da göz ardı etmemek lazım.

Profesyonel olarak hakemlik kariyerine devam eden Anadolu Efes formalı Mete Kalkavan’a da Galatasaray’a yapılan saygısızlık konusunda gerekli liderlik duruşu şart! Galatasaray değerlerinin korunması ve hakkının aranması için kurulan Divan Kurulu Komisyonu’na da bir başkanlık makamı uyarısı şart.

Menajerlere yapılan yüklü miktardaki komisyon ödemeleri ve Florya’dan çalındığı iddia edilen ürünler hakkında bir araştırma komisyonu kurulduysa bunun sonuçlarını takip edip gereğini yapmak Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin asli görevidir. Komisyonun yaptığı çalışmaların içerisinde yer alan bir diğer konu olan KPMG raporu için ortaya çıkan sessizlik de rahatsız eder bir boyuta ulaştı.

2019 yılında Fenwick isimli menajere neden 400 bin Euro ödeme yapıldığını sorgulayan KMPG raporu hakkında Dursun Özbek ortaya net bir tavır koymalı. Bu konularla ilgili yaptırım beklentisi ortada dururken ortaya bir de kulübün profesyonel kadrosunda yönetici olarak görev yapan bir ismin yönetim içindeki bölünme ve çalışanlara karşı uygulanan mobbing iddiaları ortaya çıktı. Bu konuda da haklı olarak camia tedirgin oldu.

Başkan Dursun Özbek’ten yüreklere su serpecek bir açıklama ve duruş beklentisi var. Camia ve taraftar travmatik boyuttaki başarısızlıkların ardından susup, sabır gösteriyor diye yönetim temsil noktasında rahat davranmamalı.

Sayın başkan yukarıdaki listeye bakacak olursak, Galatasaray markasının korunması, değerlerine sahip çıkılması noktasında tam olarak ne zaman harekete geçmeyi planlıyorsunuz? Camia biraz tedirgin sayın başkan, siz nasılsınız?